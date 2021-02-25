Попытка переворота, митинги, палатки: что происходит в Армении
В Армении весь день проходят массовые акции сторонников и противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом к протестам стало заявление Генштаба ВС страны, в котором он требовал отставки главы правительства.
После этого по улицам Еревана прошло шествие сторонников Пашиняна во главе с ним и его сыном. Позже начались акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор. Противники премьера уже разбили палатки перед зданием парламента и не собираются уходить.
На фоне этих событий Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который, согласно сообщению Кремля, призвал стороны к сдержанности, сохранению порядка и урегулированию ситуации в рамках закона.
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