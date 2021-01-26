Умер Сергей Приходько

В возрасте 64 лет скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Его смерть наступила после длительной болезни, сообщили «Коммерсанту» два источника, близких к семье политика.

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По данным издания, Сергей Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза, который также известен как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Его отец работал в Военной академии бронетанковых войск, а мать — научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И.П. Бардина.

Приходько окончил Московский государственный институт международных отношений в 1980 году. В период обучения стажировался в пражской Высшей экономической школе.

Сразу после выпуска из университета он начал работать в системе МИД СССР, а потом и России. Его карьера там продлилась до 1997 года.

С 1980 по 1985 годы он успел поработать дежурным, референтом, атташе посольства Советского Союза в Чехословакии. После этого на протяжении двух лет служил в центральном аппарате советского Министерства иностранных дел, был атташе Четвертого Европейского отдела, а после — атташе Управления социалистических стран Европы.

Следующей ступенью его карьеры стадо руководство отделом Департамента Европы. Он также был заведующим отдела и и.о. заместителя директора Второго Европейского департамента МИД России.

После работы в системе МИД он перешел на работу в Администрацию президента России, где с 9 апреля 1997 года по 14 сентября 1998 года работал помощником президента РФ Бориса Ельцина по международным делам.

Затем Приходько назначили замруководителя администрации российского президента.

В феврале 1999 года помимо этой работы он также начал служить начальником управления по внешней политике. С приходом к власти нового президента Владимира Путина он был переназначен на эти должности в июне 2000 года.

Приходько снова занял пост помощника президента по вопросам внешней политики и международных отношений в 2004 году и прослужил в этой должности до 2012 года, сохранив ее и во время президентства Дмитрия Медведева.

В 2006 году Приходько принял участие в подготовке саммита G8 под председательством России. В следующем году стал председателем оргкомитета форума АТЭС-2012.

С 2013 по 2018 годы Сергей Приходько служил в аппарате кабмина в ранге вице-премьера, а в 2018 году он стал первым заместителем главы аппарата правительства.

В январе 2020 года был назначен новым председателем российского правительства Михаилом Мишустиным его помощником.

Помимо работы в МИД, АП и кабмине, Сергей Приходько был председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — эту должность он занимал в 2003-2012 годах. В 2004-2005 годах занимал тот же пост в ОАО «ТВЭЛ», а в 2003-2010 годы был членом совета директоров ПАО «Компания «Сухой».

Кроме того, Сергей Приходько в 2013-2018 годы председательствовал в правительственных комиссиях по законопроектной деятельности, по развитию телерадиовещания, по проведению административной реформы, по вопросам религиозных объединений, а также Аттестационной комиссии правительства РФ.

Он также в 2015-2019 годах был председателем наблюдательного совета директоров акционерного общества «ДОМ.РФ», которое до марта 2018 года носило название Агентство ипотечного жилищного кредитования.

Приходько был действительным государственным советником РФ I класса.

В 2017 году он был награжден медалью П.А. Столыпина I степени, в 2010 году отмечен Почетной грамотой президента РФ, в также имеет десять благодарностей главы государства.

Среди зарубежных наград — орден «Достык» II степени, которым его наградил Казахстан в 2004 году, а также орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», который он получил в 2010 году.