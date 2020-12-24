Американская традиция: Трамп раздает помилования приближенным

Президент США Дональд Трамп помиловал уже 26 человек. Одно из последних помилований коснулось в том числе бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

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«Господин Манафорт уже провел два года в тюрьме, в том числе некоторое время находился в одиночном заключении — подобное обращение хуже того, что получают некоторые из самых жестоких преступников. В результате вопиющего прокурорского вмешательства господин Манафорт пережил годы несправедливого обращения и является одной из самых известных жертв <...>, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории», — сообщили в пресс-службе Белого дома.

Манафорт руководил избирательным штабом Трампа в 2016 году. Он оказался за решеткой в марте прошлого года. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы, обвинив в совершении преступлений, которые были вскрыты в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Оно было связано с предполагаемым вмешательством России в избирательный процесс в США в 2016 году. Соответствующее расследование Мюллер вел почти два года.

Итоговый доклад был обнародован минюстом США 18 апреля 2019 года. Спецпрокурор признал, что сговора выигравшего выборы Трампа с Россией выявлено не было. Подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании неоднократно опровергал и сам Трамп. Москва, в свою очередь, называла выводы о попытках повлиять на ход выборов в США беспочвенными.

Вместе с тем ряд правонарушений в рамках этого дела все же вскрылся. В частности, Манафорта признали виновным в сокрытии банковских счетов и уклонении от налогов, а также даче ложных показаний, незаконном лоббировании и давлении на свидетелей. Экс-глава избирательного штаба Трампа признал свою вину в воспрепятствовании правосудию и заговоре против Соединенных Штатов во время работы на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов» ради улучшения ее имиджа.

Манафорт провел в тюрьме почти два года. В мае его он был переведен под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Он должен был выйти из тюрьмы в ноябре 2024 года.

Другого получившего помилование Трампа политика — его экс-советника Роджера Стоуна — сотрудники спецпрокурора Мюллера обвиняли в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа в президентской гонке, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В феврале текущего года прокуроры попросили суд приговорить Стоуна к заключению на срок от семи до девяти лет за воспрепятствование суду в рамках расследования «российского вмешательства» и дачу ложных показаний конгрессу. Но Минюст заявил о неуместности такого приговора и запросил меньший срок. В итоге Стоуна приговорили к более чем трем годам тюрьмы за воспрепятствование суду. 10 июля Трамп отменил и тюремный, и испытательный сроки для Стоуна, а также штраф для него. При этом судимость с него тогда снята не была.

В числе помилованных Трампом также отец его зятя и старшего советника Джареда Кушнера Чарльз. Чарльза Кушнера еще в начале 2000-х годов привлек к уголовной ответственности прокурор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Кушнер вменяли в вину уклонение от уплаты налогов, подделку свидетельских показаний и незаконные взносы в предвыборную кампанию.

Этому предшествовало еще одно помилование со стороны Трампа, о котором стало известно 22 декабря. Тогда помилование получили 15 человек, приговоры для еще пятерых граждан были частично или полностью смягчены. В числе помилованных был экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года его осудили за дачу ложных показаний ФБР о его встрече с неназванным профессором, якобы имеющим связи с российским правительством.

В списке помилованных также оказался гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому также предъявили обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования Мюллера.

Еще в конце ноября Трамп вынес решение о помиловании в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Отставной генерал Флинн в феврале 2017 года покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности, поскольку якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с бывшим тогда послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР, но в январе 2020 года отозвал это признание и отказался от сделки. Дело Флинна также рассматривалось в рамках расследования Мюллера.

Как пишет телеканал CNN, новыми помилованиями Трамп продолжает практику проявления милосердия к преступникам, лояльным к нему и имеющим хорошие связи с его семьей. «В то время как другие президенты раздают спорные помилования в конце своих сроков, Трамп, похоже, движется более быстрыми темпами, чем его предшественники, демонстрируя мало сдержанности в вознаграждении своих друзей и союзников, используя одну из самых неограниченных полномочий своего офиса», — отмечают журналисты.

С этим утверждением не согласился профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин. Он напомнил, что помилования в конце президентского срока — это традиция для США.

Как объяснил специалист «Газете.Ru», Трамп в этом вопросе ничем не хуже своих предшественников.

В своей статье ««Гражданское общество» в России. Заметки правоведа» для газеты «Промышленные ведомости» Александр Домрин писал, что за 206 лет истории США от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона было помиловано порядка 27 тыс. человек. В частности, как отмечал эксперт, за восемь лет правления Рональда Рейгана помилование получили 406 человек. Джордж Буш-старший, который возглавлял страну в 1989-1993 годы, принял решение о помиловании 70 человек, отмечал Александр Домрин.

В связи с этим он отметил, что ничего необычного в принимаемых Трампом решениях о помиловании и их количестве в сравнении с другими президентами нет.

Удивительным политологу показался только тот факт, что Трамп начал миловать уже в декабре.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, это не последний случай помилования. Для этого у Трампа еще есть время до 20 января.

Эксперт также обратил внимание, что те, кого уже помиловал Трамп — фигуранты расследования Мюллера, которых, несмотря на то, что установить связь Трампа с РФ не удалось, просто затаскали по судам.

«У Трампа нет никаких иллюзий о том, что он останется в Белом доме. Но сейчас за преступления, которых он не совершал, в тюрьмах сидят другие люди. Последнее, что он может сделать для них, — выпустить их на свободу», — заключил эксперт.