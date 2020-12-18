«Пациент скорее жив, чем мертв»: как прошел саммит СНГ

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) по итогам заседания Совета глав государств утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года.

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Ключевой целью кооперации стран по оборонной линии в документе назвали поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран Содружества в сфере обороны и военной безопасности «в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом».

Приоритетами военного сотрудничества стали сохранение добрососедских отношений, оказание содействия развитию национальных вооруженных сил, укрепление мер доверия, а также обеспечение совместной и национальной безопасности.

В числе приоритетных направлений — военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы. Кроме того, выделяется противодействие международному терроризму и другим современным вызовам и угрозам военного характера. Также планируется уделять внимание военному образованию, подготовке военных кадров, развитию военной науки и миротворческой деятельности.

Кроме того, страны СНГ актуализировали Концепцию дальнейшего развития Содружества до 2030 года и утвердили План основных мероприятий ее реализации. Отмечается, что эти документы призваны адаптировать СНГ к современным условиям, а также повысить результативность деятельности Содружества.

Среди приоритетов деятельности СНГ обозначили сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере безопасности, борьбе с преступностью, а также противодействии новым вызовам и угрозам. Стороны подчеркнули необходимость углублять политическое взаимодействие, вырабатывать согласованную миграционную политику, взаимодействовать по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Как отмечают в Кремле, по итогам заседания также были приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и другие документы.

В состоявшемся сегодня посредством видео-конференции саммите приняли участие лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Казахстана и Туркмении. Армения в этом году на заседании представлена не была. Как сообщила пресс-служба армянского правительства, отсутствие главы кабмина Никола Пашиняна на мероприятии связано с кончиной его отца после продолжительной болезни.

При этом тема Нагорного Карабаха и недавнего военного конфликта между Ереваном и Баку — двумя полноправными членами организации — была одной из центральных во время переговоров лидеров государств.

Президент России Владимир Путин, говоря об этой проблеме, указал, что в целом трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку, остановившее военные действия, последовательно реализуется. Глава государства заверил, что размещенные вдоль линии соприкосновения миротворцы РФ делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки. При этом он отметил, что боевые действия в Карабахе «обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы».

О негативном влиянии конфликта не только на регион, но и в целом на СНГ сказал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он высоко оценил достигнутое соглашение, назвав его «единственно верным решением в сложившейся критической ситуации». «По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования», — отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также указал, что карабахский вопрос можно считать исчерпанным. «Говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история», — подчеркнул он, отметив также успешность российской миротворческой миссии.

Помимо этого азербайджанский лидер сделал неожиданное заявление, вступившись за Никола Пашиняна, чьей отставки сегодня требует армянская оппозиция.

Алиев отметил, что современную Армению и ее вооруженные силы создал не Пашинян, а ее бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян. «Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе. — «Газета.Ru»), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян», — указал он. Президент Азербайджана призвал тех, кто пытается «атаковать» действующего армянского премьера, осознавать это.

Впрочем, Карабах не был единственной темой саммита. Российский президент во время своего выступления обращал внимание и на другие кризисы на территории объединения, назвав серьезным вызовом попытки вмешательства в дела стран Содружества в текущем году.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе саммита стороны обсуждали перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях, а также вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. К слову, в этой связи и.о. президента Кыргызстана Талант Мамытов сообщил о заинтересованности в получении российской вакцины от коронавируса.

Одним из важных вопросом саммита, поднятых российским президентом, стала проблема продвижения русского языка на пространстве СНГ. Владимир Путин обратил внимание, что все участники саммита без переводчиков общаются на русском языке, что формирует «определенную атмосферу» и облегчает работу.

«Но что еще более важно, это то, что в наших странах, в частности, в России, работает большое количество трудовых мигрантов, и для всех нас, в том числе для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка», — отметил он.

Российский лидер уточнил, что Москва выступает за углубление гуманитарных связей между странами СНГ, которые призваны сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты однозначно утверждают, что формат СНГ актуален по сей день. «Формат СНГ актуален, потому что он объединяет ряд государств, которые не имеют полного членства в других структурах. Например, в СНГ в качестве ассоциированного члена входит Туркменистан, который не участвует ни в каких других форматах. Этот формат наиболее широк», — объяснил замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, в свою очередь, заметил, что СНГ символизирует регион, в котором доминирует русский язык, у которого общая история и общая политика. По его словам, отсутствие формата СНГ сегодня невозможно. Он напомнил, что ни одна из стран СНГ, которая выразила намерение покинуть Содружество, до конца так и не вышла из него.

«Грузия, выходя из СНГ, оставила часть статей организации, которая ей была выгодна. То же самое сделала Украина, которая всегда пользовалась всеми привилегиями СНГ. Выходя из СНГ, Украина сохранила часть выгодных для нее положений», — привел примеры эксперт.

Владимир Евсеев при этом указал на важность членства Украины в СНГ. По его словам, потенциал Содружества не реализован в первую очередь из-за существующего конфликта с этой страной. Как полагает эксперт, если бы эту ситуацию удалось нормализовать, то можно было бы углубить интеграцию в рамках государств СНГ.

«Я думаю, что в некой перспективе Украина еще вернется, потому что она страна-учредитель СНГ. Приостановка ее участия в СНГ была чисто политической. Думаю, когда произойдет ослабление центра и усиление власти в регионах Украины, она будет более готова к частичному возвращению в СНГ», — сказал замдиректора Института стран СНГ.

Оба эксперта сходятся во мнении, что, даже если можно говорить о некоем кризисе в СНГ, то важно понимать, что такая ситуация характерна для всех международных организаций.

«Нет на сегодняшний день ни одной международной организации, которая не была бы в кризисе, включая ту же ООН. Если рассматривать с позиций кризиса, то СНГ всегда в кризисе. И что теперь? Этому формату нет замены», — считает Андрей Суздальцев.

При этом Владимир Евсеев охарактеризовал ситуацию фразой «пациент скорее жив, чем мертв».

«В СНГ я бы не назвал это кризисом — есть определенное ослабление СНГ, которое обусловлено как внешними факторами, так и неготовностью некоторых государств делиться своей властью», — пояснил он.

Эксперт назвал важным тот факт, что ни одна страна больше не собирается выходить из СНГ. По его словам, это структура, которая за много лет существования доказала свою востребованность.

Проведение следующего саммита запланировано на 15 октября. Он должен пройти в Минске.