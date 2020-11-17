«Мало военных баз»: Обама отказал России в статусе сверхдержавы

В США вышла новая книга экс-президента страны Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land). Книги бывшего президента США ранее становились бестселлерами — издательство Penguin Random House выпустило первый том его мемуаров в 1995 году, а второй — в 2006 году. В них он пишет про свою политическую деятельность и излагает взгляды на различные актуальные проблемы мирового сообщества.

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При этом «Земля обетованная» — первая книга, в которой Обама рассказывает о своем президентстве (он занимал Белый дом на протяжении двух сроков, с 2008 по 2016 год). Среди прочих вопросов своего правления, экс-президент рассказывает также и о международных проблемах, в том числе и о его отношении к России и российско-американских отношениях.

Так, в книге Обама пишет, что Российской Федерации не хватает достаточного количества союзников и военных баз за рубежом, чтобы считаться сверхдержавой, передает ТАСС.

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — говорится в книге Обамы.

По его словам, экономика РФ по-прежнему уступает экономикам Бразилии, Канады и Италии, и зависит почти полностью от экспорта нефти, газа и полезных ископаемых. Кроме того, важной статьей экспорта России являются разнообразные вооружения и военные технологии.

Среди проблем России Обама также называет коррумпированность российского госаппарата, социальное неравенство и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Касается бывший американский президент и причин противостояния РФ и Штатов. «Гнев [Москвы] был обращен против США — поэтому Россия блокировала поддерживаемые Америкой инициативы в Совбезе ООН», — пишет политик. Кроме того, Россия стала сильнее пытаться остановить процесс выхода бывших стран социалистического блока из орбиты своего влияния, убежден Обама. Это, по его словам, тоже можно считать причиной конфликта с Вашингтоном.

Примечательно, что в конце своего срока Обама не высказывал сомнений в том, что Москву можно считать сверхдержавой.

«Мой подход к России не изменился с первого дня моего президентства. Россия — это важная страна, это военная сверхдержава, у нее есть влияние в регионе и в мире», — говорил он в 2016 году.

При этом президент РФ Владимир Путин сам не склонен считать Россию сверхдержавой. В том же 2016 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства назвал США единственной в настоящее время супердержавой в мире. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — говорил российский президент.

В 2019 году, в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос о том, является ли Россия сверхдержавой, Путин заявил, что страна не стремится к этому статусу. «Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — сказал он. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.

После развала СССР влияние Москвы существенно сократилось — среди всего прочего, были закрыты многие зарубежные военные базы. В Минобороны РФ в 2016 году заявили, что рассматривают возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались в советскую эпоху, на Кубу и во Вьетнам. Замминистра обороны Николай Панков тогда заявил, что в ведомстве видят проблему и занимаются этим вопросом.

Радиоэлектронный центр (РЭЦ) в Лурдесе располагается всего в 250 км от берегов американской Флориды. Центр начал свою работу в 1967 году, там располагался гарнизон численностью около 3 тыс. советских солдат и офицеров, после распада СССР воинский контингент РЭЦ был сокращен в два раза.

Летом 2000 года в США был одобрен законопроект, запрещающий Белому дому реструктурировать российские долги до тех пор, пока не будет демонтирован центр в Лурдесе. Москва пошла на уступки и базу закрыла, а оборудование вывезли на родину. Одновременно с этим была закрыта база Камрань во Вьетнаме.