«Это ротационный процесс»: зачем России 10-й вице-премьер

Президент России Владимир Путин 9 ноября провел перестановки в правительстве.

Указами главы государства в отставку отправлены глава Министерства транспорта Евгений Дитрих, министр строительства Владимир Якушев и глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Также от должности освобожден полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. На его пост будет назначен Владимир Якушев. Министерство строительства же может возглавить первый замглавы ведомства Ирек Файзуллин — с таким предложением выступил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Что касается Министерства транспорта, то на пост министра предложен глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Вместо Кобылкина возглавить Минприроды может министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Вместе с тем председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минприроды на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что отставки в правительстве не связаны с неисполнением поручений главы государства.

«Нет, это ротация, это ротационный процесс», — приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

Представитель Кремля отметил, что правительством руководит премьер-министр, который «конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода».

Также вакантным стал пост главы Минэнерго, поскольку Александр Новак предложен на пост вице-премьера. Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы «Русгидро» Николая Шульгинова на должность министра энергетики вместо Александра Новака.

Таким образом, число вице-премьеров в составе российского правительства увеличено с девяти до десяти.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Константин Калачев, нынешняя ротация не имеет характер системной перестройки или глубокого реформирования.

«Одним вице-премьером больше, допустим, в том числе, чтобы взаимодействовать с партнерами на международных рынках, чтобы представлять Россию в отношениях с экспортерами углеводородов и прочего. Политика остается вполне консервативной, речь идет о повышении эффективности и качества госуправления без смены уже имеющихся трендов и стратегий развития или приоритетов. На самом деле, ничего не меняется, кроме того, что, наверное, Новаку придется в большей степени заниматься вопросами международного взаимодействия», — отмечает политолог.

Константин Калачев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что

существование должности вице-премьера с точки зрения эффективности и целесообразности вполне оправдано.

Вместе с тем число зампредов правительства кажется политологу избыточным.

«Если просто даже пройтись по отраслевому, по территориальному, по какому угодно [принципу] — экономика, социалка и т. д. Понятно, что есть межотраслевое взаимодействие, понятно, что есть кураторы от тех или иных отраслей, понятно, что есть на стыке интересы министерств и, в конце концов, есть группы интересов или, иначе говоря, крупные компании, с которыми тоже так или иначе надо взаимодействовать. И в данном случае кто-то может представлять интересы государства, а кто-то, в большей степени, интересы крупной компании», — отмечает политолог.

В то же время, перестановки в правительстве связаны, по большому счету, с попыткой руководства страны уравновесить или же сохранить баланс сил в правительстве страны, считает политолог Аббас Галлямов.

«Путин, в первую очередь, заботится о сохранении или восстановления баланса сил между элитными группировками. То есть, ему принципиально важно, чтобы никто чересчур сильно не усилился и никто чересчур сильно не ослабел», — считает политолог.

Что касается перестановок в министерстве транспорта, минприроды и министерства строительства, то и здесь Галлямов видит те же причины.

«Во всех этих случая было необходимо убрать людей, которые мешали Мишустину. То есть, Мишустин, очевидно, укрепил свои позиции, Путин доволен, как он работает», — отмечает политолог.

Кадровые перестановки состоялись в первый же день, как вступил в силу новый порядок формирования правительства. В пятницу, 6 ноября, Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации», вносящий изменения в процесс формирования кабинета министров, закрепленные поправками в Конституцию.

Согласно изменениям, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.

Утвердить кандидатуры вице-премьера и пяти министров Госдума планирует во вторник, 10 ноября.