Киев протестует против указа Путина о документах жителей ДНР и ЛНР

Украинские дипломаты направили российским коллегам ноту протеста из-за того, что 4 ноября президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса. Теперь в России признаются документы и регистрационные знаки транспортных средств, которые были выданы в ДНР и ЛНР независимо от гражданства их владельца.

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«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия России и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Дипломаты предупредили, что Киев поднимет этот вопрос «на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ».

По мнению украинских представителей, действия российских властей — это «очередной элемент агрессии». Киев потребовал «безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия».

С февраля 2017 года Россия стала признавать документы, выданные жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Но тогда нужно было предоставлять еще документы, подтверждающие украинское гражданство или статус человека, у которого вообще нет гражданства. Теперь этой необходимости нет.

Кроме того, Владимир Путин в конце апреля прошлого года подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство России в упрощенном порядке. Спустя год для жителей самопровозглашенных республик Москва отменила госпошлину за получение паспорта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 170 тыс. жителей республики к ноябрю этого года получили гражданство России в упрощенном порядке.

На Украине считают, что паспорта РФ для граждан ДНР и ЛНР — «филькина грамота». Такое мнение ранее выразил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он заверил, что для Киева эти документы не имеют никакого значения, так как «выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право».

Тем временем в Москве придерживаются иной точки зрения. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия защищает интересы русскоговорящих людей вне зависимости от того, где они проживают.

Он также прокомментировал позицию украинской стороны о том, что Россия должна отменить указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов для жителей неподконтрольных Киеву территорий.

«А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины, своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья, обеспечением здравоохранения этих граждан?» — задался вопросами Песков, на которые сам же ответил: «Безусловно, должна».

«Но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», — добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция украинских властей понятна, но она расходится с их обязательствами, «которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер», — заключил Песков.

На Украине уже шесть лет продолжается внутренний вооруженный конфликт. В 2014 году две территории объявили о своей независимости и перестали подчиняться Киеву, став самопровозглашенными республиками. Киев пытается вернуть эти территории до сих пор, в частности, Украина намерена вновь взять под контроль границу с Россией.