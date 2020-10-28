«Отдам жизнь за ислам»: Кадыров ответил Пескову после обращения к Макрону

Главы российских регионов не являются должностными лицами, определяющими внешнеполитическую повестку государства — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости нападок на ислам.

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Как указал представитель Кремля, российское законодательство определяет именно президента страны носителем высшей власти во всем, что касается внешней политики государства, передает РИА «Новости».

«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — сказал Песков.

В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале указал, что комментировал политику и заявления Макрона не как политик, а как приверженец ислама. «Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — пояснил глава Чечни.

Он заявил, что — как гражданское лицо, а не госслужащий — готов многократно повторить свои обвинения в адрес французского лидера. «Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — уточнил российский политик.

Кадыров также напомнил, что всю свою жизнь сообразует с нормами Корана и выразил готовность оставить должность главы Чечни или даже отдать жизнь за свои религиозные убеждения.

Днем ранее руководитель российского региона потребовал от Макрона прекратить политику поддержки свободы слова в части допущения публикаций и прилюдной демонстрации оскорбительных карикатур с изображением основателя исламской религии Мухаммеда. Глава Чечни обвинил французского лидера в намерении исказить религию, создав во Франции «просвещенный ислам».

«Последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста», — предупредил Кадыров, напомнив, что мусульман в мире насчитывается почти два миллиарда. «Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят. Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру», — обратился к политику чеченский лидер.

Действия Макрона могут привести к расколу французского общества, религиозному противостоянию и человеческим жертвам — подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

Помимо этого, священнослужитель выразил солидарность с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, назвавшим президента Франции «врагом мусульман».

«Я думаю, что это простая констатация факта и предостережение, поскольку действия Макрона могут привести к еще большим трагическим последствиям», — заключил собеседник издания.

Отправной точкой скандала стал теракт вечером 16 октября, когда 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в северо-западном пригороде Париже Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими через несколько минут после совершения злодеяния — силовики застрелили его. В момент стычки с правоохранителями злоумышленник кричал «Аллаху Акбар!» Причиной злодеяния со стороны Анзорова была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии Мухаммеда.

Эти события произошли после заявления Макрона о том, что мусульманская религия сейчас находится в кризисе. Чтобы преодолеть его французский лидер выразил намерение воевать с исламским сепаратизмом, пообещав в начале декабря представить соответствующий законопроект, основная направленность которого будет состоять в укреплении «республиканских ценностей».

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Макрона в желании «рассчитаться с мусульманами» и создать тоталитарную «антиисламскую систему», посоветовав ему «проверить психику».

Кувейт, Катар, Палестина, Египет, Алжир, Иордания, Саудовская Аравия на разных уровнях также выразили недовольство в связи с заявлениями Макрона.

Совет сотрудничества стран Персидского залива назвал заявления Макрона «безответственными» и заявил, что они направлены на «распространение культуры ненависти среди народов».

Президент Ирана Хасан Рухани выразил уверенность в том, что свобода слова должна сопровождаться уважением к ценностям других людей, пояснив, что оскорбление Мухаммеда является «оскорблением всех мусульман», сообщает Al Jazeera.

Европа же приняла сторону Макрона. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемыми слова Эрдогана в адрес президента Франции.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Анкару «остановить эту опасную спираль конфронтации», сообщает Le Parisien.

Берлин также «вынужден принять к сведению» «клеветнические заявления» Эрдогана в адрес Макрона — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал союзников по НАТО «плечом к плечу отстаивать фундаментальные ценности толерантности и свободы слова».

«Великобритания солидарна с Францией и французским народом в реакции на ужасное убийство Сэмюэля Пати. Терроризм никогда не может и не должен быть оправдан», — указал дипломат.

Кроме того, Эрдоган подал в суд на голландского ультраправого депутата Герта Вилдерса, который опубликовал в Twitter карикатуру на президента Турции в османской шляпе в форме бомбы с зажженным запалом.

«Подавать жалобу на голландского политика, которая может привести к ограничению его свободы выражения мнения, недопустимо», — прокомментировал происходящее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном выразил соболезнования в связи терактом. В этой связи главы двух государств подтвердили обоюдную заинтересованность в усилении совместной борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.