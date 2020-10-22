Автономия для армян: Алиев рассказал про будущее Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил создание культурной автономией для этнических армян в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин», — сказал политик.

При этом он уточнил, что не допустит проведения в Карабахе всенародного референдума. Баку «никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство», подчеркнул Алиев.

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Если приводить в пример российский опыт, то нужно отметить, что в России сейчас действуют более 20 национально-культурных автономий — этнических объединений граждан РФ, представляющих национальное меньшинство. Целью создания таких объединений является самостоятельное решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, социальной и культурной адаптации мигрантов и других.

Накануне сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана — Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым в Москве. Беседы прошли отдельно.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Обсуждение состоялось в рамках развития телефонных контактов российского президента Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Пока неизвестно, планируются ли переговоры между Мнацаканяном и Байрамовым при участии Лаврова.

За день до этого Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре детально обсудили пути возможной деэскалации в Карабахе и перевода конфликта в дипломатическое русло. Политики выразили готовность к продолжению тесного сотрудничества в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в рамках Совета Безопасности ООН.

Со своей стороны, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп совершил визит в Азербайджан. На встрече с ним Алиев выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Баку и Анкары, основанных на принципе «одна нация — два государства».

Стоит отметить, что Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву для урегулирования карабахского конфликта, как только такое предложение поступит.

В то же время, в Армении заявляли о готовности признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Азербайджан отказался от пути диалога в решении конфликта. Об этом, в частности, говорил армянский президент Армен Саркисян.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров»,

— пояснил политик в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 18 октября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в отклонении мирной повестки и подчеркнул, что война должна закончиться не капитуляцией одной из сторон, а компромиссом. «Если международное сообщество срочно не вмешается, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке», — добавил он в интервью итальянской газете La Republica.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.

Член палаты представителей США, республиканка Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО из-за поддержки Анкарой Азербайджана в конфликте в Карабахе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу высказался за то, чтобы Азербайджан и Армения начали вести мирные переговоры.