Юбилейный срок: Рахмон в пятый раз победил на выборах президента

Президентом Таджикистана в пятый раз избран Эмомали Рахмон. Выборы состоялись в воскресенье, 11 октября, явка составила 86,39%. Рахмон одержал победу с 90,92%, сообщил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 млн человек при явке 85,39%, или 4,221 млн избирателей», — сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Конкуренцию Рахмону составили Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия). Второе место занял Рустам Рахматзода, набравший 3,3%.

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За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда, нарушений не было выявлено.

68-летний Эмомали Рахмон возглавляет республику с 1992 года. На постсоветском пространстве по сроку пребывания на посту президента он уступает только президенту Белоруссии Александру Лукашенко (всего на несколько месяцев).

Однако именно Рахмон руководит страной дольше всех остальных постсоветских лидеров. В 1992-1994 гг. он был председателем Верховного совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента в этот период была упразднена.

68-летний политик будет руководить страной в течение следующих семи лет. Для Рахмона это уже пятые выборы и ограничений в количестве переизбраний у него нет — они были устранены в мае 2016 года в результате референдума по поправкам в конституцию. Так, в статью 65 основного закона республики было внесено исключение, позволяющее «лидеру нации» (это его официальный статус) выдвигать свою кандидатуру неограниченное количество раз.

Другая поправка в статью 65 таджикской конституции снизила возраст кандидатов в президенты — с 35 до 30 лет. Тогда широко обсуждалась версия, что Рахмон таким образом готовит почву для транзита власти своему сыну в 2020 году, которому исполнилось 33 года. Однако транзита не случилось. По всей вероятности, президент попросту перестраховывался на случай, если переизбраться на пятый срок ему не позволит здоровье.

Причем Рахмон не один раз менял конституцию под себя. С каждым разом перемены были все более ощутимые и все больше отдаляли Таджикистан от сменяемости власти.

В 1999 году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до семи лет. А в 2003 году главе Таджикистана было разрешено занимать пост не один, а два семилетних срока подряд, также было отменено возрастное ограничение для кандидата в президенты.

Однако, несмотря на это, выборы в республике прошли достаточно спокойно, что Рахмон может записать себе в копилку достижений. Вообще на постсоветском пространстве Таджикистан — один из немногих — демонстрирует спокойствие относительно тенденции несменяемости власти. На фоне событий в Киргизии и Белоруссии пятая победа президента выглядит как достижение.

И хотя политик всегда побеждал с высоким результатом, эти выборы стали беспрецедентными. В 2013 году он получил 86,6%, на выборах 2006 года Рахмон победил в первом туре с 79,3% голосов. При этом нельзя также сказать, что во время выборов он сталкивался с серьезной конкуренцией.

Впрочем, с высокой долей вероятности, во время нынешнего президентского срока руководство Таджикистана все же вплотную займется транзитом власти. И возможно будут готовить передачу власти именно к старшему сыну президента Рустаму Эмомали Рахмону. В апреле этого года он был единогласно избран спикером верхней палаты парламента Таджикистана (Маджлиси милли). Таким образом, Рустам Эмомали стал вторым человеком в стране. Теперь согласно конституции Таджикистана, в случае отставки, смерти или недееспособности действующего президента, на три месяца до следующих президентских выборов полномочия Эмомали Рахмона автоматически переходят к его сыну.