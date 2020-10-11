Освещали марш: в Минске задержаны российские журналисты

Силовики в Минске задержали четверых корреспондентов ТАСС и одного сотрудника РИА «Новости». Журналисты сообщили об этом в редакцию по телефону, сейчас их везут в Октябрьское РУВД, передает ТАСС.

Сотрудники ОМОНа задержали корреспондентов «для проверки документов». Все задержанные работают на освещении минских протестов с аккредитацией белорусского МИДа нового образца.

Кроме того, задержаны три корреспондента агентства БелаПАН и фотограф газеты «Новы час».

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В воскресенье в Минске проходит марш в поддержку арестованных противников действующего президента РБ Александра Лукашенко. Силовики уже начали задерживать людей, многих из них избивают — это видно на видеозаписях с места событий. Возле стелы «Минск — город-герой» с помощью громкоговорителя милиция транслирует запись правил поведения на массовых мероприятиях.

В ответ на жесткие задержания в ОМОН начали кидать бутылки, силовики также применили против протестующих слезоточивый газ. Однако в милиции заявили, что перцовый аэрозоль не использовали. По данным издания Tut.by, у стелы также взорвалась светошумовая граната.

В августе в ходе протестов в Белоруссии силовики задержали ряд российских журналистов, в том числе фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, бывшего редактора «Газеты.Ru», а ныне журналиста Meduza Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Старкова и Солопова задержали в Минске в ночь на 10 августа. По словам Старкова, они познакомились за пять минут до их задержания. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но

в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — цитировало журналиста издание Meduza.

Как рассказал Старков, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить, что он журналист, но его все равно повалили и стали бить. По его словам, он успел снять это на видео.

«[Какие у него травмы], я не успел понять, потому что буквально через считанные секунды ОМОН появился с нашей стороны забора, и нас тоже стали избивать», — сообщил журналист.

После освобождения у Солопова выявили легкую черепно-мозговую травму. 12 августа он вернулся в Россию. Жесткое задержание пережил и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале издания Baza.

Позже Пегов рассказал, что в определенный момент он потерял сознание. По его словам, сотрудники правоохранительных органов в автозаке вели себя «крайне достойно», «нашли точки соприкосновения».

«Я был с GoPro, записывал стендап. Я, честно говоря, не готов утверждать на 100%, с какой стороны прилетело, потому что я находился между ОМОНом и между протестующими... Мы знаем, что руководство МВД Белоруссии на самом деле приняло непосредственное (участие) в том, чтобы нас как можно быстрее освободить», — рассказал Пегов в эфире «Соловьев LIVE». Он уточнил, что российское посольство тоже делало для этого все возможное.

Кроме того, в ходе белорусских протестов задержаны были российские журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов. Следственный комитет Белоруссии заподозрил их в причастности к беспорядкам в Минске. Представителей СМИ задержали 11 августа около двух ночи в районе торгового центра «Рига».

24 августа РБК со ссылкой на представителя посольства России в Минске сообщило, что в Белоруссии отпустили всех россиян, которые были задержаны в ходе акций протеста. Дипломат уточнил, что последнего задержанного россиянина отпустили днем ранее и он уже успел вернуться на родину.