«Коронавирус — опасный враг»: что Путин обсудил с правительством

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоели ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что этот вирус является опасным противником.

Реклама

«Маски, социальная дистанция, самоизоляция, ограничения по местам учебы, работы, безусловно, людям надоели, и я их прекрасно понимаю.

Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят, что мы столкнулись с опасным противником», — добавил Путин.

По словам президента, инфекционные заболевания — очень опасный, тихий и незаметный враг. Руководство России это осознает, поэтому его святая обязанность — объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать абсолютно необходимые меры и средства защиты.

«До сих пор это хорошо получалось, надеюсь, и дальше мы будем действовать в таком же режиме», — продолжил глава государства, а также указал, что в Москве фиксируется наибольшее число случаев заболевания.

Ситуация не новая, так как подобный прирост был и весной, считает Путин. Это значит, что в регионах должны быть готовы к любому варианту развития ситуации. Руководители всех уровней должны очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям необходимость мер защиты от коронавируса.

Вирусный рост

Во время совещания с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос за последние три недели и сейчас находится ниже единицы только в 41-м регионе России.

«Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7% <...> Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1», — пояснила вице-премьер.

Около 80-85% заболевших считают причиной своего заражения несоблюдение масочного режима, отметила Голикова, заражение вирусом в 75-77% случаев сопровождается клиническими симптомами.

«Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевание с клиническими проявлениями. Это порядка 49% ОРВИ, доля внебольничных пневмоний — 25-27%», — добавила вице-премьер.

При этом тяжелая форма течения болезни фиксируется примерно у 2,7% заразившихся коронавирусной инфекцией. По словам Голиковой, данный показатель практически не меняется, но легкие и среднетяжелые формы течения заболевания выросли на 1,2% и 0,7% соответственно.

Рост заболеваемости наблюдается у детей. С начала учебного года этот показатель вырос на 18,4%, продолжила вице-премьер. В основном — хотя в каждом регионе и по-разному — от 55 до 95% случаев — это бессимптомное течение заболеваний или легкое проявление ОРВИ.

«Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам [во время] внеучебного процесса, при проведении педсоветов и при общении с родителями. Кроме того, если организованные фильтры в образовательных учреждениях работают, то это дает нам возможность предупредить занос инфекции в детский коллектив», — отметила Голикова.

Российские вакцины

По итогам этого доклада Путин призвал детально информировать россиян об отечественных вакцинах против COVID-19. По мнению президента, необходимо организовать соответствующую информационную кампанию.

«Надо будет <…> объяснять людям разницу, объяснять, кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья. Надо обязательно это сделать после регистрации», — уверен глава государства.

Касательно работы по российским вакцинам против коронавируса президента проинформировал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания российской вакцины «Спутник V» начались в Белоруссии на неделю раньше, чем планировалось.

«Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — указал Мурашко.

В то же время в клиниках Москвы от коронавируса привили уже более 5,5 тыс. человек в рамках пострегистрационной фазы наблюдений, отметил министр. Число площадок, производящих вакцину «Спутник V», в ближайшие время планируется увеличить до пяти для масштабирования производства препарата.

При этом новая вакцина против коронавируса от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» может быть зарегистрирована в течение трех недель, объявил Мурашко.

«Они документы уже сдали, сейчас [идут] клинические исследования. Они заканчивают оформление и сдают препарат на фармакологическую экспертизу», — подчеркнул министр.

Безработица и поддержка

Еще одной темой совещания стал вопрос о продлении доплат врачам, которые борются с коронавирусом. Голикова предложила Путину сохранить эту практику до начала 2021 года. Президент инициативу поддержал, также отметив, что срок ранее установленных доплат истекает 1 октября.

«Наверняка и на местах, и в центре к этому надо подготовиться, поэтому предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали это с представителями профессионального сообщества», — добавил президент, поручив Минфину обеспечить необходимое финансирование.

Кроме того, глава государства затронул вопрос с ростом безработицы в России, заявив, что число безработных увеличилось на 1,7%. По его мнению, в 2021 году страна сможет справиться с этим вопросом.

«Уже в этом году начнем работать и работаем уже, уверен, что это принесет свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет», — объявил президент.

По словам Путина, решению проблемы может помочь механизм социального контракта. Он напомнил, что регистрация участников этой программы самозанятыми не является ее конечной целью.

«Конечная цель — чтобы люди <...> могли деньги зарабатывать и семьи кормить. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались», — подчеркнул глава государства.