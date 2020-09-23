«Какой фарс»: Европа осудила инаугурацию Лукашенко

Страны Евросоюза не признали законным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, инаугурация которого прошла в среду, 23 сентября. Первой свою позицию обозначила Братислава.

«Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня (23 сентября), не является легитимным руководителем своей страны. Он несет ответственность за то, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия — с гражданами Белоруссии»,

— написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

Реклама

Вильнюс также раскритиковал произошедшую в Минске церемонию, заявив, что результаты прошедших 9 августа в республике выборов должны быть отменены.

«Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзию законности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и наблюдателями ОБСЕ», — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Ему вторил глава МИД страны Линас Линкявичюс.

«Какой фарс. Выборы — подделка. Инаугурация — подделка. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», — указал дипломат.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Лукашенко является незаконной и противоречит всем принципам демократии.

«Лукашенко явно лишился своего мандата. Мы призываем к свободным и справедливым выборам для жителей Белоруссии, чтобы получить того президента, которого они заслуживают», — пояснил дипломат.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил сожаление в связи с тем, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения для Минска.

«Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии», — выразил уверенность Ринкевич.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, глава МИД Чехии Томаш Петршичек и руководитель внешнеполитического ведомства Дании Йеппе Кофод также заявили о непризнании их странами законности вступления Лукашенко на пост президента Белоруссии.

«Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС», — выразили уверенность в Копенгагене.

В МИД Польши заявили, что «президент, избранный на недемократических выборах, не может быть законным независимо от того, является ли принесение присяги секретным или официальным».

В Киеве же пока не выработали единой позиции относительно статуса Лукашенко.

«Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали — ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко...

Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, занявшая по итогам выборов второе место, назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию».

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал», — пояснила она в видеообращении в Facebook.

Она также назвала себя законным белорусским лидером и указала, что Евросоюз подтверждает ее полномочия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не комментировать прошедшую в Минске инаугурацию Лукашенко, передает РБК.

«Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», — пояснил он.

Представитель Кремля также уточнил, что не владеет информацией, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Лукашенко, передает ТАСС.

«Я не могу вам сказать. Бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я не обладаю такой информацией», — детализировал Песков.

В своей речи после инаугурации Лукашенко заявил, что для него «вступление в должность главы государства — это, прежде всего, величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом».

Саму дату церемонии он назвал «днем нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной».

Кроме того, Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась и республика оказалась, возможно, единственной страной, которая справилась с «вызовом неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

По официальным данным республиканского ЦИК, действующий глава государства набрал на выборах 80,1% голосов при явке 84,28%. Его главный оппонент, не участвовавшая до сих пор в политике Светлана Тихановская, набрала 10,12% голосов.

Официальные данные спровоцировали волну народного возмущения. С вечера 9 августа люди, уверенные в том, что результаты выборов были сфальсифицированы, начали массово выходить на улицы. Протестные акции пресекаются силовиками. Тем не менее самые масштабные в истории республики протесты продолжаются до сих пор.