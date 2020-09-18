«Пол-армии поставить под ружье»: что происходит на белорусской границе

17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика закрывает свои границы с Польшей и Литвой, а также усиливает охрану границы с Украиной.

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«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко во время своего выступления на женском форуме «За Беларусь».

Правда, вскоре в Польше и Литве информацию о закрытии границ опровергли.

«Даже в том случае, если подразделения Белоруссии приблизятся к Литве, мы не планируем принятие каких-то ответных мер, — заявил глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис. — После риторических заявлений президента [Белоруссии] Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и размещении там половины армии больших изменений, особенно таких, которые повысили бы военные риски, мы не видим».

О том, что передвижение транспорта происходит в штатном режиме, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.

«Ничего конкретно пока не известно — было бы сложно предполагать, что за ночь из Беларуси придет какое-то официальное сообщение, но ситуация на границе за ночь не изменилась: движение не остановлено», — приводит его слова Delfi.

Польско-белорусская граница также продолжает работать без изменений, сообщил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

«С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны — мы не знаем»,

— цитирует его слова РИА «Новости».

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также сообщил журналистам, что усиления границы со стороны Белоруссии не наблюдается.

«На данный момент мы не наблюдаем увеличения количества личного состава и движения большого количества техники, или же увеличения количества пограничных нарядов», — приводит его слова УНН.

Ситуацию прояснил вскоре Госпогранкомитет Белоруссии.

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — сказал Tut.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский. Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев,

пойти на фактическое закрытие границ с Польшей и Литвой белорусский лидер попросту не может.

«Невозможно их закрыть, потому что 500 тыс. белорусских граждан работает в Польше. Эти все закупки, которые идут оттуда постоянные, граждане ездят туда, для них закрытая граница — это катастрофа, это будут такие выступления и возмущения. Стоит обратить внимание и на то, что у самого Лукашенко контрабандный терминал. Это полмиллиарда долларов только в год дохода с этих контрабандных терминалов, куда везут польские яблоки, молоко, сыр, мясо. Как они поступать будут? А контрабанда табака? Белоруссия — крупнейший контрабандист табачных изделий в Европе. И куда денется российский трафик? Там тоже ходят наши фуры, куда они денутся? Поэтому это разговоры очень условные и ориентироваться на них не стоит», — отмечает эксперт.

Таким образом, судя по всему, к закрытию границ Минск переходить все же не планирует. Впрочем, заявление Александра Лукашенко вполне вписывается в рамки его новой антизападной риторики, к которой он перешел после того, как в Белоруссии начали проходить самые массовые в истории республики протесты.

Во-первых, политик частично возложил ответственность за происходящее в республике на Запад. Он заявлял, что протестующими управляют из Чехии, Литвы, Латвии и Польши. НАТО, по словам Лукашенко, усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы «затащить якобы нового президента».

А власти Польши он обвинял в стремлении присоединить Гродненскую область Белоруссии.

Порцию комплиментов и поддержки при этом получает Россия, признавшая выборы, поздравившая Лукашенко с переизбранием, проводящая встречи с белорусским руководством и пообещавшая поддержку не на словах, а на деле, если ситуация выйдет из-под контроля.

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил о создании резерва силовиков, который будет использован в случае, если в Белоруссии «экстремистские элементы» «перейдут определенные границы» и «приступят просто к разбою». 14 сентября президент России встретился с Александром Лукашенко в Сочи, переговоры политиков продлились более четырех часов, и российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд.

По мнению Андрея Суздальцева, заявления Лукашенко ориентированы именно на Россию.

«Он Москве так, в общем то, показывает, что он активен. Сейчас у него новый поворот, он уходил к Западу, всю кампанию проводил предвыборную в антироссийском формате — жаловался, что Россия давит на него, боевиков российских искали. Сейчас он повернулся к России и демонстрирует, что никаких контактов ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Западом он уже не имеет», — отмечает Андрей Суздальцев.

Эксперт также обращает внимание, что в рамках соглашений договора о Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия обязана помочь союзнику, который подвергается внешнему давлению, и Лукашенко активно раскручивает эту тему.

Конечно, отчасти, антизападная риторика Лукашенко основана и на реакции Евросоюза и США происходящее в Белоруссии. Евросоюз не признал итоги выборов в республике. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции.

Лидеры стран Балтии встречаются с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, выражают ей всяческую поддержку и предлагают посредничество в диалоге между правительством и оппозицией. Латвия, Литва и Эстония запретили 30 белорусским чиновникам въезд на свою территорию — в список был внесен и Лукашенко.

Сегодня зампомощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели.

Приоритеты белорусского лидера во внешней политике расставлены вполне понятно. Лукашенко таким образом отвечает Западу на его критику и непризнание выборов, одновременно с этим пытаясь создать и эксплуатировать образ внешнего врага, несущего угрозу суверенитету и независимости Белоруссии, что, как рассчитывает политик, поможет ему набрать политических очков.

«Он пытается объяснить и Москве и белорусскому населению, что эти протесты, которые идут уже два месяца, управляются извне. То есть Лукашенко категорически отказывается признавать, что причины протеста внутренние. Но не могут извне инициироваться протесты, которые почти каждые выходные собирают до полумиллиона людей. Все это, по его мнению, какие то враги — то американцы, то литовцы, то поляки, поэтому он пытается вызвать какую-то реакцию сочиняя это», — отмечает Андрей Суздальцев