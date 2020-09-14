«Нужна ли сейчас интеграция с Россией?»: Путин встретился с Лукашенко

В Сочи 14 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча политиков длилась более 4 часов. В начале переговоров российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — сказал российский лидер.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Белоруссии и России стоит перейти к более тесному сотрудничеству, в частности, в сфере экономики.

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«Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике», — сказал он.

Владимир Путин стал первым зарубежным лидером, с которым встретился Лукашенко после прошедших в республике президентских выборов, повлекших за собой волну самых массовых в истории страны протестов. Евросоюз и США итоги выборов не признали. Россия же, напротив, оказывает поддержку Александру Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после отъезда в Литву проводит встречи с руководством ЕС. Сегодня перед началом переговоров Лукашенко и Путина она выпустила обращение к российскому лидеру.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

Однако никаких договоров на встрече подписано не было. Вместе с тем стороны подтвердили приверженность договору о Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь, как нашего ближайшего союзника, и, безусловно, выполним все взятые нами на себя обязательства», — заявил в ходе встречи Владимир Путин.

Обязательства, о которых сказал российский лидер, судя по всему, напрямую касаются сложившейся сейчас в республике обстановки. Оба политика, говоря о потенциальной помощи со стороны России, ссылаются именно на договоры о Союзном государстве и ОДКБ. Впервые эта тема была затронута Александром Лукашенко еще 15 августа. 28 августа Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что белорусский лидер высказывал желание получить от Москвы помощь в случае необходимости.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал российский президент.

И этой позиции Россия продолжает придерживаться, судя по заявлениям, прозвучавшим на переговорах двух политиков.

Вместе с тем Владимир Путин также подчеркнул, что граждане Белоруссии самостоятельно должны разобраться в сложившейся ситуации.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», — отметил российский лидер, снова поздравив Лукашенко с победой на выборах.

Он также заявил, что считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко об изменениях в конституции Белоруссии. Для реализации этой идеи уже создана соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда Белоруссии, отметил Путин.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку. «Прежде всего, хочу вас поблагодарить — это естественно, все это прекрасно понимают, — поблагодарить не за то, что мы [с вами] исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время, — сказал он. — Что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен: вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием».

Между тем, несмотря на дружелюбный тон двух политиков и заявления о приверженности заключенным договорам, будущее российско-белорусской интеграции по-прежнему не определено. Белорусский лидер демонстрировал до сих пор упрямство, неуступчивость и недовольство условиями по наиболее значимым для него вопросам — ценам на нефть и газ. Конечно, обстоятельства изменились, и уже не в его пользу.

По сути, Россия — единственная страна, которая оказывает сейчас ему поддержку, причем не только на словах, но и на деле, предоставляя Минску кредит, когда белорусский лидер отчаянно нуждается в экономической помощи.

Лукашенко, понимая свое положение, риторику действительно смягчил, однако ожидать каких-то ощутимых изменений в самом процессе интеграции все же не приходится.

«Если сегодня мы пожелаем начать реальную интеграцию, прежде всего, экономическую, под которую готовились дорожные карты, то сейчас сложились совершенно прекрасные условия для этого, потому что Александр Григорьевич ощущает сейчас свою слабость, он может надеяться только на силовиков, выборы привели к такому подрыву его электоральной базы. С другой стороны, возникает вопрос — а нужна ли сейчас интеграция с Россией? Любое его движение в сторону интеграции может спровоцировать очень тяжелую реакцию уличных протестов, ведь они никуда не делись», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Предпосылок для стабилизации ситуации в республике действительно немного. Практически ежедневно в Белоруссии происходят стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Накануне на протестный марш, по оценкам очевидцев, вышли не менее 100 тыс. человек, задержаны более 400 человек.

«Конечно, есть соблазн ускорить интеграцию. в белорусском понимании, интеграция с Россией — это укрепление экономики Белоруссии за счет России. Но это Москву не устраивает», — отмечает Суздальцев.

Сегодняшнюю поддержку России Александра Лукашенко эксперт объясняет несколькими факторами.

«Во-первых, Россия действительно немало вложила. На 1 января текущего года общая сумма дотаций, преференций, субсидий достигла $130 млрд. $50 млрд Москва вложили в суверенную Украину, и она превратилась во врага. Поэтому Россию волнует то, что она поддерживала эту страну, чтобы Белоруссия была реальным союзником для нее, а не той же Польши или Литвы», — отмечает эксперт.

Также стоит учитывать и тот факт, что Белоруссия достаточно тесно вплетена во все интеграционные проекты России — ОДКБ, Евразийская интеграция ЕАЭС, Союзное государство, — и выпадение Минска станет провалом политики Москвы на постсоветском пространстве, отмечает Суздальцев.

«Третье, самое главное, у нас нет особо выбора, потому что, поддерживая Лукашенко четверть века, Россия никогда не работала на политическом поле Белоруссии. А те ситуации, которые там возникали пророссийские, мы попросту закрывала глаза на то, что Лукашенко их уничтожал. В итоге, когда такая ситуация сложилась, оказалось, что поле чистое, положиться не на кого. Мы не знаем того, с кем там можно разговаривать», — отмечает эксперт.