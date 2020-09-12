Угроза для Америки: помощник Рейгана напуган сближением РФ и КНР

Старший научный сотрудник Института Катона, экс-спецпомощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу считает, что наибольшей угрозой для Америки является российско-китайское сближение. Об этом он написал в своей статье для издания The National Interest.

Эксперт полагает, что власти РФ и КНР продолжают сближаться, хотя между ними есть противоречия. Заслуживает внимание большое – более 30 – количество личных встреч президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.

Кроме того, отметил Бэндоу, особого успеха Россия и Китай достигли в сфере военного сотрудничества – так растет способность этих держав «проецировать свою силу» и ограничивать «мировое господство» Соединенных Штатов.

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«Сотрудничество второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии заставляет теперь нервничать даже самых убежденных адептов идеи американского превосходства», – подчеркнул бывший сотрудник рейгановской администрации.

Спешить делать Россию союзницей Америки эксперт не советует – вместо этого он считает, что Вашингтон должен помешать русским статью союзниками китайцев. Кроме того, добавил Бэндоу, властям США стоит сесть за стол переговоров с Кремлем и начать искать компромиссы. Среди них он назвал «конец эпохи расширения НАТО» – Штатам нужно признать, что у России есть свои интересы, и она будет преследовать их вне зависимости от желаний американских властей.

Вашингтон регулярно говорит о «китайской угрозе». Госсекретарь США Майк Помпео в начале сентября заявлял, что Коммунистическая партия Китая представляет для США большую угрозу, чем Россия.

«Единственная и наибольшая угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранного государства исходит со стороны Коммунистической партии Китая», — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что китайская Коммунистическая партия наращивает военный потенциал. Кроме того, она «внедрилась в США так, как этого не сделала Россия». По словам госсекретаря, Китай использовал свою «экономическую мощь» для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США.

В конце июля Помпео заявил, что необходимо создать «новый альянс демократических стран» для противостояния коммунистическому Китаю. При этом, говорится в заявлении главы Госдепа, он рассчитывает и считает вероятным «вовлечение» Российской Федерации в борьбу с КНР.

В ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР признается превосходство Китая в сферах кораблестроения, производства баллистических и крылатых ракет, а также интегрированных средств ПВО. Аналитики американского Минобороны также считают, что Китай намерен расширить возможности применения своих вооруженных сил за рубежом.

Помимо уже имеющейся военной базы в Джибути Пекин также может открыть ряд новых пунктов базирования. Среди стран, где может появиться инфраструктура китайских ВС, авторы доклада обозначили Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Сейшельские острова, Танзанию, Анголу и Таджикистан.

В конце прошлого месяца директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в ноябре выборах, предназначенных для профильных комитетов Конгресса.

По его словам, после одного такого брифинга несколько конгрессменов «слили» СМИ засекреченную информацию, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — заключил глава Нацразведки.