Угроза удара: что будет с перемирием в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе, в частности, с обстрелом позиций украинских силовиков со стороны самопровозглашенной ДНР. Как заявили в офисе президента республики, несколько атак были совершены с провокационной целью.

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«Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня. Президент [Зеленский] еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня», — заявили в офисе Зеленского.

При необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни граждан свой страны, подчеркнули в Киеве, соответственно, они своевременно и решительно отреагируют на «активность противника».

Ситуация в Донбассе обострилась еще в конце августа, когда масштабное прекращение огня действовало уже более месяца. Так, глава ДНР Денис Пушилин поставил ультиматум Киеву, заявив, что войска откроют огонь по позициям ВСУ между Торецком и Горловкой 3 сентября.

Причиной для столь жесткого решение послужила информация, что украинские военные оборудовали укрепление перед линией фронта, тем самым нарушив договор о перемирии — подобные шаги приравниваются к наступлению. Пушилин призвал власти Украины разобрать новые укрепления, если они хотят избежать артиллерийского удара по этим позициям.

Впрочем, Киев фактически проигнорировал эти угрозы, попытавшись спустить ситуацию на тормозах. Да и обещанной атаки 3 сентября не произошло, но, когда Пушилин объявил о переносе удара на 7 сентября, власти Украины заметно активизировались.

Усилия Киева

Вместе с заявлением главы ДНР, что атака все же состоится, из Киева начала поступать информация о нарушениях со стороны самопровозглашенной республики. Во-первых, штаб операции объединенных сил (ООС) официально объявил, что украинские военные никак не нарушали договор о перемирии в районе Торецка и Горловки, а также пообещал дать соответствующий ответ на атаку ДНР.

Во-вторых, в ООС обвинили Донецк в атаке на украинские позиции неподалеку от населенного пункта Красногоровка, в результате чего впервые за 42 дня один из бойцов ВСУ получил ранение. ДНР эту информацию опровергает, указывая на то, что украинский солдат подорвался на мине, а не был атакован силами армии.

В-третьих, усилия пошли по дипломатическому направлению — представитель Киева в трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук затребовал экстренно собрать заседание для обсуждение ситуации, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба неожиданно решил срочно поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дипломат запросил переговоры после того, как украинская сторона объявила о гибели одного из своих бойцов в Донбассе в ночь с 5 на 6 сентября, по заверению Киева, от обстрела ЛНР. Появление первой жертвы с начала перемирия создало дополнительную напряженность, которая в итоге может привести к полному срыву перемирия.

В подобных условиях заявление офиса Зеленского от лица президента стало последним в череде дипломатических усилий Киева, которые, на первый взгляд, направлены на урегулирование спорных моментов и сохранение режима прекращения огня.

Обращение к Москве в данном случае также играют позитивную роль, хотя выглядит это так, что Киев предпринимает этот шаг в рамках своей антироссийской позиции по Донбассу — Украина таким образом продолжает риторику о причастности России к событиям на юго-востоке страны, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к ним.

При этом в Кремле обеспокоены обострением ситуации на юго-востоке Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москву волнует вспышка напряженности на линии соприкосновения сторон.

«Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — указал представитель Кремля.

Касательно возможных контактов России и Украины на фоне ухудшения ситуации в Донбассе, Песков ничего говорить не стал. Разговор Кулебы с Лавровым, о чем просил украинский дипломат, пока так и не состоялся, что делает маловероятным какие-либо контакты между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Два пути конфликта

Активность властей Украины по донбасскому направлению привела как минимум к одному позитивному факту —

Пушилин вновь объявил о переносе удара ДНР по украинским позиция, соответственно отложив срыв перемирия на 9 сентября.

Основной причиной для переноса стала информация об активности украинских сил около линии соприкосновения, которая может быть связана с устранением нарушений договора о перемирии.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, ВСУ отвели личный состав с опорных пунктов в серой зоне, которые стали предметом конфликта, и начали закапывать траншеи — тем самым решая вопрос с нарушением договора.

Однако официально украинские военные эту информацию не подтверждают, придерживаясь главной версии, что никаких нарушений не было изначально. По информации издания, вряд ли какое-либо подтверждение будет в принципе, так как Киеву не нужно обвинение в «уступках» сопернику.

Таким образом, по обострению конфликта можно выделить несколько сценариев развития событий. Первый — позитивный, при котором постепенно нарушения будут устранены, а конфликтогенность по этому направлению спадет. Учитывая, что Пушилин уже дважды переносил начало «ударов» по противнику, можно предполагать, что в ДНР стремятся поддержать хрупкий баланс, установленный в ходе перемирия.

При реализации этого сценария будет подтверждено, что нынешнее перемирие в Донбассе отличается от предыдущих. В настоящее время режим прекращения огня действует почти 44 дня, что рекорд для подобных соглашений. Кроме того, примирительный тон Киева и отсутствие спешки в исполнении угроз со стороны Донецка указывает на готовность сторон закрепить те небольшие успехи, к которым удалось прийти за это время.

В частности, речь идет о согласовании четырех новых участков для разведения сил и координат 19 приоритетных участков разминирования. Да и в целом, пока на Украине наблюдается настрой на реализацию минских соглашений, что западные партнеры республики в лице Германии и Франции называют единственным способ для мирного решения конфликта.

Впрочем, обострение в регионе может завершиться не только урегулированием спорного вопроса, но и полным срывом перемирия между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Катализатором для подобного сценария станет артиллерийский удар сил ДНР по позициям ВСУ, в ответ на отказ от устранить нарушения.

При таком развитии событий Украина, вероятнее всего, ответит зеркально.

Если события будут развиваться подобным образом, то Киев сможет использовать ситуацию для обоснования эскалации как ответной реакции на нарушения со стороны Донецка. В целом, работа в этом направлении уже ведется, о чем свидетельствует концентрация на погибшем и раненном у линии соприкосновения — хотя ДНР и ЛНР совместно отвергают свою причастность к этим инцидентам. По информации Луганска, украинский военный погиб в ходе конфликта со своими сослуживцами.

Проблема президента

Второй сценарий выглядит наименее выгодным для Киева, поскольку активизация мирного трека по Донбассу увязывается с будущими местными выборами на Украине. Согласно июльскому опросу группы «Рейтинг»,

43% украинцев считает конфликт на юго-востоке государства одной из основных проблем стран — следовательно, подвижки по его решению могут положительно отразиться на позициях власти.

Этот эффект Зеленскому и правящей партии «Слуга народа» необходим, так как пока их рейтинги оставляют желать лучшего. Так, по сентябрьскому исследованию Центра Разумкова, президенту не доверяют более 50% опрошенных, а Верховной раде — 75% респондентов.

Учитывая, что украинский парламент контролируется монобольшинством «Слуги народа» показатели можно назвать совсем неутешительными, хотя общий рейтинг партии колеблется на уровне 30% поддержки. По факту это все еще самый высокий показатель среди оппонентов, только вот успеха парламентских выборов прошлого года он повторить не даст.

В рамках местных выборов это означает, что региональные законодательные органы вместе с постами градоначальников займут различные оппоненты правящей партии, тем самым не дав ей закрепится на уровне регионов — а, значит, завершить полный цикл обновления политической системы Украины, начатый Зеленский после победы на выборах.

То есть, по крайней мере, до выборов эскалация в Донбассе не выглядит выгодным сценарием для Киева, что отчасти даже объясняет обращение украинских властей к Москве.