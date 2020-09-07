Реагирует на речь: Навальный вышел из комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.

При этом в пресс-релизе отмечается, что долгосрочные последствия для здоровья Навального «все еще нельзя исключать».

Как сообщили медики, они находятся в тесном контакте с женой Навального Юлией. После разговора с ней администрация клиники подтвердила, что в дальнейшем будет публиковать сведения о состоянии пациента только в соответствии с его пожеланиями.

Реклама

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию. «Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — было указано в сообщении.

Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего.

Издание Der Spiegel писало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже российского блогера, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке. Как уточнили журналисты, эту информацию сообщил врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства. При этом подчеркивается, что Навальный якобы выпил из нее уже после «отравления», оставив на ней следы яда. В журнале указали, что бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

При этом источник ТАСС сообщил, что криминалисты из России не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых или отравляющих веществ. К тому же, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью блогера.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал информацию из Германии об отравлении Навального.

Как отметили в МИД России, Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Ранее в РФ неоднократно подчеркивали свою заинтересованность в расследовании произошедшего.

Эта ситуация осложнила внешнеполитическую обстановку. Как сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» в ответ на инцидент с Алексеем Навальным. По мнению Меркель, неверно исключать из обсуждения какой-либо из вариантов, сказал представитель немецкого кабмина. Он уточнил, что канцлер ФРГ пока не обсуждала эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Зайберт уточнил, что правительство не готово представить единую позицию о последствиях произошедшего с Навальным, в том числе для «Северного потока — 2». По его словам, ФРГ продолжает ждать ответов от РФ.

Как считает депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи, за отравлением российского оппозиционного деятеля могли стоять противники строительства «Северного потока — 2». В интервью MDR Aktuell парламентарий назвал версию о причастности властей РФ к инциденту с Навальным «абсурдной».

Гизи убежден, что Москва не заинтересована в смерти Навального. Как подчеркнул депутат, в Кремле осознают, что такой шаг только испортит отношения с Западом.

При этом виновник инцидента, по его мнению, понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Москву, то это вобьет клин в отношения России с Западом.