«И так дружим»: почему Лукашенко обвиняет оппозицию в русофобии

Координационный совет в Белоруссии 27 августа заявил, что формирование на территории России вооруженных группировок для использования в Белоруссии противоречит международному праву и позиции белорусского общества.

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«Мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету», — говорится в заявлении органа оппозиции.

Это стало ответом на слова президента России Владимира Путина о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом российский лидер добавил также, что пока такой необходимости нет.

В целом же отношение белорусской оппозиции к России стало одним из главных вопросов в республике. Сравнивать сегодняшние протесты в Белоруссии с ситуацией на Украине в 2014 году не совсем корректно именно по причине отсутствия превалирующих антироссийских настроений. Светлана Тихановская не высказывает резких заявлений по отношению к России. Она призывает Москву уважать суверенитет республики, заявляет об открытости к диалогу и утверждает, что выступает за близкие отношения со всеми странами.

До выборов в интервью «Медузе» она заявила, что выступает против создания Союзного государства.

«Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять.

Мы и так дружим, у нас множество связей — дружеских, родственных. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных, в интересах обеих стран, — сказала она. — Понятно, что Россия — наш сосед, а это означает, что нам нужны хорошие отношения».

Однако именно отношение оппозиции к России стало одним из главных поводов для обсуждений в республике.

18 августа Александр Лукашенко в ходе совещания Совета безопасности обвинил оппозицию в антироссийских настроениях. Он по пунктам раскритиковал программу «оппозиционного штаба», заявив, что его противники хотят покинуть все интеграционные организации, где «доминирует Россия», вернуть пограничный контроль на границе двух стран, запретить продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, запретить вещание российских телеканалов, а также добиться «ползучего запрета русского языка».

Российские и белорусские журналисты поспешили найти подтверждение словам Лукашенко. Представители Координационного совета утверждали, что не понимают, о какой программе говорил президент. В регламенте совета на сайте сообщается, что орган создан «с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании Конституции». В его резолюции же указано, что он «не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса». Ни на официальном сайте, ни на пресс-конференциях о какой-либо программе не сообщалось.

Вскоре выяснилось, что программа, о которой говорил Лукашенко, была опубликована на сайте «Реанимационного пакета реформ для Беларуси». Как сообщало издание Tut.by, в начале 2020 года отечественные аналитические центры, эксперты и демократические силы объединились, чтобы составить общий план трансформаций для развития Белоруссии. В результате появился «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». В июле эта программа была предложена Светлане Тихановской.

Программа Тихановской во многом похожа на предложения «Реанимационного пакета реформ для Беларуси». Однако на ее официальном сайте отсутствуют именно те положения, о которых говорил Александр Лукашенко.

Перечисленные им пункты сейчас можно найти только в вебархиве белорусскоязычной версии сайта «Реанимационного пакета реформ для Беларуси». При этом ссылка, опубликованная на сайте Тихановской, вела только на русскоязычную версию (где не было представлено антироссийских положений), а 19 августа и эта ссылка пропала.

Остается до сих пор неясным, какое отношение Тихановская имеет к предложениям, о которых сказал Александр Лукашенко. Так или иначе, эта тема повисла в воздухе, представителям Координационного совета пришлось прояснить свое отношение к России.

24 августа член КС, бывший дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко сообщил, что совет не планирует заниматься вопросами внешней политики.

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал он в ходе пресс-конференции.

26 августа Тихановская в интервью польскому порталу Onet заявила, что белорусская оппозиция не рассматривает вариант закрытия границ с Россией.

«Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является ерундой», — уточнила она.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, даже если белорусская оппозиция настроена критически по отношению к России, там понимают, что такая риторика не найдет отклика среди населения. Основа протестного потенциала в республике относится к Москве позитивно. К слову, из-за этого антироссийская тема могла стать одним из инструментов в борьбе президента с Координационным советом.

«Почему они так долго сидели, когда Лукашенко объявил [о якобы программе «оппозиционного штаба»] — они прикидывали, что это не представляет интересы основы протестной массы, потому что все равно националистов меньшинство, они просто более активные. Антироссийская риторика сразу превращается в маргинальную. К тому же там есть понимание, что надо сперва решить вопросы с Лукашенко, а потом заниматься уже другими вопросами», — поясняет эксперт.

В основной состав Координационного совета входят 58 человек. Существует и расширенный состав. В президиуме штаба семь человек: писательница и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Павел Латушко, юрист Максим Знак, международный медиатор и юрист Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Однозначно давать оценку о политической окрашенности Координационного совета нельзя, считает Андрей Суздальцев. Эксперт уверен, что членов КС объединяет лишь один фактор.

«Там раскол. Объединяет всю эту оппозицию только одно — полное неприятие Лукашенко. На самом деле это очень разные люди по взглядам, по подходу и так далее. Они выходят конкретно с лозунгом: «Уберите Лукашенко». Там есть и сторонники вхождения Белоруссии в Россию, а есть и те, кто хотят сделать из Белоруссии вторую Украину. Там очень разные люди, но все они считают, что Лукашенко — это человек, который устроил переворот, он не победил на выборах, и второе: на его совести большой террор», — резюмирует Суздальцев.