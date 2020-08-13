«Остановить Россию»: в Польше нашли виновников кризиса в Белоруссии

Против Российской Федерации должны быть введены санкции из-за ситуации в Белоруссии. Такое мнение выразил в эфире Польского радио депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.

«Что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша — так это направить санкции не на Белоруссию, а на Россию. [Наказывая Минск], мы накажем меч, а не держащую его руку. Если мы сможем нейтрализовать российское вмешательство или даже остановить аннексию, то белорусы справятся с построением демократии сами», — считает польский парламентарий в Брюсселе.

По мнению Сариуша-Вольского, ЕС реагирует на события в Белоруссии «недостаточно жестко». По его словам, причиной тому — желание «евробюрократов» ставить политические и деловые сношения с Россией «выше поддержки белорусской демократии».

Реклама

Таким образом, добавил польский депутат, Брюссель «признает Белоруссию зоной российского влияния», что является «позором и трусостью».

Одновременно с этим министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

По его словам, белорусов должны поддерживать соседние страны. Блащак напомнил, что президенты Польши и Литвы предложили посредничать в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.

Санкции ЕС против Белоруссии должны распространяться только на нарушавших права и свободы людей, но не вредить народу, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

В канун выборов президента РБ главу белорусского МИДа Владимира Макея пригласили как «почетного гостя» на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины.

Эти три страны в конце июля объявили о создании так называемого «Люблинского треугольника». Это объединение направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, инфраструктуры и имеет выраженный антироссийский характер.

Стоит отметить, что сам Александр Лукашенко, о победе которого с более 80% голосов объявил 9 августа белорусский ЦИК, неоднократно заявлял об «аппетитах Кремля», рассказывая при этом о «братской любви белорусов и россиян» — он даже

пил при Ельцине «стакан русской водки» за союз двух народов.

В середине февраля 2019 года Лукашенко заявил на совместной пресс-конференции с Путиным, что «мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». По словам Лукашенко, его «друг и коллега» Владимир Путин разделяет его точку зрения по вопросу объединения РФ и РБ в одно государство.

«Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко назвал суверенитет «святым» и подчеркнул, что «исходить надо из того, что есть две страны все-таки».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединять РФ и Белоруссию в одну «сверхдержаву».

«Нет, это не так», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о достоверности публикации Bloomberg об объединении двух стран. По словам Пескова, белорусский и российский лидеры обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства.

В марте 2019 года Bloomberg сообщало о якобы возможном объединении РФ с Белоруссией, что позволило бы Путину сохранить власть после конца президентского срока. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что это «вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».

25 июня Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о «вмешательстве» России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.

По мнению президента Белоруссии, на выборы в республике хотят повлиять «кукловоды» в Польше и России. «Эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал он.

Вскоре «российские» кукловоды из риторики Лукашенко исчезли — но добавились чешские. При этом в РБ по-прежнему удерживаются 33 гражданина России, задержанных 29 июля КГБ – Москва требует освободить россиян, но при этом поздравила Лукашенко с победой на выборах.