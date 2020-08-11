«Остановите насилие!» ЕС пригрозил белорусским властям

Евросоюз вслед за США официально заявил, что прошедшие 9 августа в Белоруссии выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми. При этом сами белорусские избиратели в ходе электорального процесса продемонстрировали стремление к демократическим переменам, отметили в ЕС.

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«Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. Подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось», — говорится в коммюнике.

В этой связи Брюссель призвал Минск немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных на акциях протеста.

«Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ. Народ Белоруссии заслуживает лучшего», — сообщает ЕС.

Исходя из всего происходящего Европа будет корректировать свои отношения с официальным Минском, а также может «принять меры против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».

Белорусские власти в ответ обвинили Брюссель в необъективности, при этом признав, что мнение европейских властей важно для Минска.

«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? <…> И как после этого нам верить в искренность ваших советов?» — возмутились в МИД республики.

В министерстве выразили сомнение в том, что источники ЕС по ситуации в Белоруссии полностью владеют информацией о происходящем на протестах, а также заявили, что митинги поддерживаются из-за рубежа.

На том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен позволить провести «подлинный подсчет» результатов голосования на выборах президента, настаивает и глава комитета сената США по международным делам Джим Риш, передает РИА «Новости».

«Господин Лукашенко должен <...> уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии», – подчеркнул сенатор.

По словам Риша, для будущего Белоруссии и суверенитета страны жизненно необходима мирная передача власти.

Лидер демократов в комитете сената по международным делам Роберт Менендес считает, что США и Евросоюз могут ввести санкции в отношении Лукашенко, если в Белоруссии продолжится «нападение на демократию».

«Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы», — сказал американский сенатор.

Он добавил, что белорусы заслуживают гораздо большего — и международное сообщество «не должно колебаться <...> в неизменной поддержке демократии».

Кроме того, Менендес указал, что администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять — недавние позитивные изменения в американо-белорусских отношениях обернутся крахом, если Минск не проведет точный подсчет голосов или повторные выборы в соответствии с международными демократическими стандартами.

Вечером 11 августа протесты в Минске снова обрели силу. Интересно, что одним из требований митингующих является возобновление работы интернета в стране.

МИД Австрии также призывает разблокировать интернет в Белоруссии. Лукашенко же уверяет, что интернет в республике глушат не власти, а некто из-за рубежа, при этом, не уточняя — кто и из какого именно государства.

Также Белорусское государственное информационное агентство БелТА опубликовало в своем Telegram-канале видео оперативной съемки с задержанными на протестах. Как указало агентство, на кадрах — «провокаторы беспорядков», среди которых якобы есть россияне.

На видео задержанные отвечают на вопросы правоохранителей о месте проживания. По их словам, они приехали из России в Белоруссию на отдых.

«Сегодня отдыхал в Минске с другом», — рассказал один их них.

Он уточнил, что остановился в санатории «Журавушка». Второй человек заявил, что находится в белорусской столице с туристическими целями.

Других официальных подтверждений задержания российских граждан, якобы принимавших участие в беспорядках в Минске, на данный момент нет.

По информации телеканала «Дождь», задержанные — сотрудники «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов. «Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь. Это провокация», — говорится в заявлении организации.

Протесты начались вечером в день выборов — сразу после закрытия избирательных участков. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10%.