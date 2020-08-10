Второй раунд: Белоруссия снова выходит на протест. LIVE

К слову, сам Лукашенко уверен, что выборы президент в стране прошли как праздник, а пожелавшие его испортить засветились ярко.

«Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись», — отмечал глава Белоруссии.

По его мнению, выборы прошли при рекордной за всю историю явке, хотя формально данные ЦИК эту информацию несколько опровергают. Явка составила более 84%, но по факту это достаточно низкий показатель для Белоруссии.

Так, на прошлых президентских выборах явка составила более 87%. В 2010 и в 2006 годах — более 90%. И только в 2001 году, на вторых выборах с участием Александра Лукашенко, явка была ниже, чем сейчас — 83,86%. В то же время на участках действительно наблюдались очереди и массовые проблемы с бюллетенями, но вот официальные данные пока с этим не совпадают.