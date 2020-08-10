Второй раунд: Белоруссия снова выходит на протест. LIVE

Пока в крупных городах Белоруссии проходят митинги Лукашенко продолжает принимать поздравления. Так, с победой президента поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил надежду на продолжение работы по реализации социально значимых проектов.
В Минске силовики выборочно останавливают автомобили на дорогах, отмечают местные СМИ. Требуют снимать белые ленты с машин — один из символов оппозиции.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал не допустить дестабилизации ситуации в республике.
«Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные — привлекаться к установленной законом ответственности», — добавил министр.
Между тем, в Бресте цепь сотрудников ОМОНа разжалась после нескольких задержаний — силовики отошли в сторону, передает «Sputnik.Беларусь». Люди кричат «Милиция с народом!». Пока задержания не продолжаются, протестующие продолжают прибывать к центру города.
В центре Минска уже около трех тысяч человек демонстрантов. В основном в районе стелы «Минск - город-герой» и на проспекте Победителей, передает ТАСС.
Задержания в столице продолжаются, по подсчетам Tut.by, в районе гостиницы «Юбилейная» забрали 10-15 человек. При этом изначально силовики призывали граждан разойтись и не поддаваться на провокации.
Сотрудники правоохранительных органов вновь используют светошумовые гранаты для разгона активистов, пишут местные СМИ. Применение зафиксировано в районе автовокзала «Восточный» в Минске.
Стоит отметить, что Тихановская в протестах участие не принимает, хотя не скрывает своей поддержки в отношении мирных демонстраций. При этом в КГБ республики сообщают, что ведомству удалось предотвратить покушение на оппозиционного кандидата.
Как передает РИА «Новости», силовики в Минске начали вытеснять и задерживать митингующих на набережной реки Свислочь недалеко от центра города.
Следственный комитет республики уточнил информацию по задержанным — всего задержали более 80 человек. Большинство их них молодые люди в возрасте 20−25 лет.
Кстати, сопутствующим атрибутом как голосования, так и протестов 9 августа стали массовые проблемы со связью и интернетом на территории Белоруссии. Отчасти из-за этого нельзя было составить полноценной картины происходящего в Минске, да и с утра 10 августа неполадки с белорусскими сайтами были вполне актуальны.
Лукашенко уже заявил, что интернет в Белоруссии отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. При этом обвинив демонстрантов в подготовке штурма администрации президента, и найдя «граждан России» в белорусских протестах.
Несогласные с итогами выборов президента растянули бело-красно-белый флаг республики в центре Варшавы.
Крупные скопления людей с разных улиц направляются к центру Минска. В соседних городах Гродно и Брест проходят задержания, ОМОН выхватывает людей из толпы и сажает в автозаки.
К слову, сам Лукашенко уверен, что выборы президент в стране прошли как праздник, а пожелавшие его испортить засветились ярко.
«Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись», — отмечал глава Белоруссии.
По его мнению, выборы прошли при рекордной за всю историю явке, хотя формально данные ЦИК эту информацию несколько опровергают. Явка составила более 84%, но по факту это достаточно низкий показатель для Белоруссии.
Так, на прошлых президентских выборах явка составила более 87%. В 2010 и в 2006 годах — более 90%. И только в 2001 году, на вторых выборах с участием Александра Лукашенко, явка была ниже, чем сейчас — 83,86%. В то же время на участках действительно наблюдались очереди и массовые проблемы с бюллетенями, но вот официальные данные пока с этим не совпадают.
Акции проходят не только в Белоруссии, но и других странах. СМИ пишут о пикетах возле белорусских посольств в Киеве, Варшаве и ряде других городов.
При этом обстановка в Минске начинает накаляться, в центре города много милиции и силовиков. Ряд улиц перекрыты, станции метро закрыты и уже проходят первые задержания — один из задержанных корреспондент RT Константин Придыбайло, его уже отпустили.
МИД России уже отреагировал на задержание российских журналистов. В ведомстве выразили надежду, что ситуация вокруг ареста Пегова будет разрешена в течении часа.
Еще одно яркое для нас событие вчерашних протестов — задержание российских журналистов в республике. 9 августа силовики задержали сотрудников «Дождя» и «Sputnik. Беларусь». Впоследствии стало известно об аресте журналиста Meduza и экс-сотрудника «Газеты.Ru» Максима Солопова и основателя проекта WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова. От них до сих пор все еще нет никаких известий.
В числе главных событий прошедшего дня необходимо назвать смешенную реакцию международного сообщества на фактическую победу Лукашенко. Поздравления президенту направили лидеры ряда государств, в частности, России и Китая. В европейских странах к предварительным итогам выборов отнеслись с опаской и решили выработать совместное решение позже, но осудили жесткое подавление протестов.
Кроме того, стоит упомянуть ряд забастовок белорусских рабочих, местные СМИ также указывали на очищение Минска от урн и мусорных контейнеров, чтобы люди не могли построить баррикады.
Вчера ночные акции протеста достаточно быстро переросли в столкновения с полицией, для разгона людей сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и резиновые пути. В результате стычек пострадали около сотни человек, задержаны примерно 3 тыс. человек — против них возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров, максимум им грозит до 15 лет тюрьмы.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»
В Белоруссии возобновились акции протеста против официальных результатов президентских выборов. Согласно данным белорусского ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, а его ближайший конкурент — лидер объединенной оппозиции — Светлана Тихановская лишь 10,09%
Штаб Тихановской как и ее сторонники отказались принимать итоги выборов, потребовав пересчета голосов. Кандидат считает себя победительницей голосования и не собирается так просто сдаваться — ее поддерживают и рядовые граждане, решившие протестовать и бастовать до изменения ситуации.
СМИ сообщают, что в Минске уже начались новые задержания.
О том, как проходили день голосования и последовавшие за ним ночные протесты можно прочитать в нашем предыдущем онлайн-репортаже: