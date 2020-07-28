«Нарушение норм»: Киев недоволен парадом ВМФ России

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада. Как сообщает газета «Известия»,

Киев расценивает торжественные мероприятия с участием кораблей Черноморского флота РФ по случаю Дня ВМФ как «очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН и законодательства Украины».

Кроме того, украинский МИД осудил «противоправную демонстрацию военной мощи» и продолжение «дальнейшей милитаризации временно оккупированных территорий». Дипломаты Украины считают, что парад Россия организовала специально для того, чтобы «усилить напряженность» в российско-украинских отношениях.

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За неделю до этого США возмутились, что президент РФ Владимир Путин заложил в Крыму два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. В посольстве Соединенных Штатов в Киеве заявили, что «самовольное строительство Россией кораблей на украинской территории» является нарушением норм международного права.

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — прокомментировал позицию Вашингтона первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Украинский МИД, в свою очередь, выразил протест из-за визита Путина на полуостров. Приезд российского президента на российский полуостров в Киеве посчитали «незаконным».

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации весной 2014 года. После госпереворота в Киеве жители региона большинством голосов на общенародном референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. За вхождение в ее состав высказались более 90% проголосовавших крымчан.

Украина и США волеизъявление признавать действительным отказались и ввели санкции, а любые действия российских властей на полуострове вызывают в Киеве и Вашингтоне негативную реакцию и требования вернуть полуостров. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал ранее, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт навсегда». По прошествии шести лет призывы к отчуждению российских территорий в Госдуме решили приравнять к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.

В июле 2019 года МИД Украины выразил протест в связи с поездкой тогдашнего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в Крым.

«МИД выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с главой правительства РФ», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Цель визита Медведева в Киеве назвали «циничной». МИД Украины считает, что российский премьер не должен был участвовать в параде «оккупационного» флота России на День ВМФ.

Кроме того, попытки объяснить такие поездки в Крым и Севастополь как «внутрироссийские» якобы говорят о грубом нарушении международных правовых норм, подчеркнули украинские дипломаты.

Заявление МИД Украины вызвало возмущение в Государственной думе. Член думского комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что позиция МИД Украины может лишь насмешить.

«Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — отметил парламентарий. Морозов также подчеркнул, что полуостров стал российским законно и поездка премьера совершенно оправдана его полномочиями.

Премьер Медведев 28 июля принял участие в торжествах по случаю Дня военно-морского флота в Севастополе.

В августе 2018 года украинское внешнеполитическое ведомство заявило протест в связи с приездом на полуостров Владимира Путина. В марте 2019 года российский МИД вернул аналогичную ноту украинской стороны, даже не ознакомившись с ее содержанием.