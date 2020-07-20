«Проблем много»: Путин назначил врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева — депутата Госдумы из фракции ЛДПР — врио главы Хабаровского края.

«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня же Владимир Путин отправил в отставку экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. «Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — говорится в тексте того же указа.

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Путин предложил Дегтяреву возглавить регион во время беседы, которая проходила в онлайн-формате. Как отмечал президент, данная работа потребует от политика полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей и талантов.

«Хабаровский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми», — подчеркнул Путин.

Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие и объявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск. По его словам, один из основных вопросов на повестке дня регионе — борьба с распространением коронавируса COVID-19.

«Я посмотрел справочные материалы, на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность — более ста штук», — указал Дегтярев.

Новый врио региона также попросил Путина дать поручение правительству для оказания поддержки местным властям в связи со сложившейся ситуацией.

В частности, Дегтярев хочет уточнить вопросы, связанные с нацпроектами. Также в числе приоритетов нового главы региона — подготовка к отопительному сезону.

«Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься <…> Мы и раньше помогали хабаровчанам, помогали Хабаровскому краю и будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений. Проблем много, это правда. Их нужно решать», — ответил Путин.

Михаил Дегтярев стал одним из самых молодых глав регионов в России, политику недавно исполнилось 39 лет, и посоревноваться с ним может только губернатор Хакасии из партии КПРФ Валентин Коновалов — ему 32 года.

Дегтярев почти девять лет является депутатом Госдумы, он дважды победил на выборах как кандидат от партии ЛДПР. В парламенте, начиная с 2016 года, депутат возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Кроме того, Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, он руководит федерацией фехтования Самарской области.

В 2018 году политик участвовал в выборах мэра Москвы.

Дегтярев завершил гонку четвертым, набрав 6,72% голосов — первое место тогда занял самовыдвиженец Сергей Собянин с 70,7%, второе ушло кандидату от КПРФ Вадиму Кумину с 11,38%, замкнул тройку представитель «Справедливой России» Илья Свиридов с 7,01% голосов.

В преддверии выборов ряд политологов указывали на энергичность и азарт политика, отдавая ему предпочтение перед кандидатами от КПРФ и «Справедливой России». Однако в итоге голосование завершилось не в пользу Дегтярева.

Впрочем, одним из наиболее знаковых событий в карьере политика, пожалуй, стоит назвать тот факт, что его рассматривали в качестве потенциального преемника Владимира Жириновского на посту председателя ЛДПР.

«Преемников называю сразу, их четыре: Лебедев Игорь, зампредседателя Госдумы, Диденко Алексей, Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов. Но они и близко не хотят меня заменять, чувствуют слабость. Чтобы меня заменить, надо быть лучше меня, ибо шило на мыло не меняют», — говорил Жириновский в 2016 году.

В настоящий момент Дегтярев проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РанХиГС и Высшей школы экономики.