«Никто власть не поменяет»: как Лукашенко остался без конкурентов

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал кандидатами в президенты бывшего председателя «Белгразпромбанка» Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Бабарико, находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, получил отказ из-за «иностранной финансовой помощи», а также «собственности в офшорах, не отраженной в декларации».

Письмо из Комитета госконтроля, в котором сообщается, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги», во время заседания зачитала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

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В сообщении говорится, что в представленной кандидатом декларации не приводились все средства и недвижимость, а также доходы от нескольких фирм, которые имеются в распоряжении Бабарико. Председатель ЦИК также заявила, что банкир является создателем организованной преступной группировки, которая выводила денежные средства за границу.

49,8% акций «Белгазпромбанка» принадлежат российским «Газпрому» и «Газпромбанку». 18 июня Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и доставлены в СИЗО, в тот же день в Белоруссии прошли массовые протесты и задержания их участников.

2 июля Виктору Бабарико были предъявлены обвинения.

Несмотря на то что суд над банкиром еще не прошел, Ермошина заявила, что уже на данном этапе все обвинения можно считать доказанными. Штаб экс-банкира Виктора Бабарико в суде обжалует отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, заявил юрист штаба Максим Знак.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.

Валерий Цепкало, который в прошлом работал помощником президента по науке и технологиям, получил отказ из-за того, что ЦИК после подсчета подписей заявила, что кандидат не набрал необходимых 100 тыс. подписей.

Команда Валерия Цепкало собрала 220 тыс. подписей для регистрации кандидатом, из них 160 тыс. было подано в ЦИК. Однако комиссия признала действительными только 75 249 из них.

Во время заседания глава ЦИК Ермошина отметила, что Центризбирком допустил ошибку при регистрации членов инициативной группы Цепкало в Первомайском районе Бобруйска. В итоге Цепкало восстановили 2975 подписей. По остальным районам в ЦИК «не нашли оснований считать результаты проверки подписей неправильными».

Кроме того, Ермошина заявила, что супруга Валерия Цепкало не указала все свои доходы в декларации.

В конце июня МВД начало доследственную проверку в отношении кандидата на основании заявлении бизнесмена Седата Игдеджи, который утверждал, что Цепкало не оплатил его компании услуги строительства.

Сам Цепкало опровергал обвинения Игдеджи, утверждая, что контракт с компанией был разорван из-за низкого качества оказанных услуг.

Штаб Валерия Цепкало также намерен обжаловать решение ЦИК.

Все остальные кандидаты — сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана — зарегистрированы кандидатами в президенты, как и глава государства Александр Лукашенко.

«Саша 3%»

Таким образом, в регистрации было отказано двум оппозиционным кандидатам, которые, согласно опросам TUT.by и Onliner.by, занимали первое и второе место в рейтингах поддержки. Аналогичные исследования провели и другие белорусские издания и Telegram-каналы. Как минимум в двух таких опросах Александр Лукашенко набрал лишь 3%. В другом чуть больше — в районе 6%.

Вскоре после появления результатов Академия наук Белоруссии приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим опросам, для проведения которых в стране нужна специальная аккредитация. Так проведение опросов интернет-изданиями было запрещено.

Сам Лукашенко озабоченность такими результатами не демонстрировал.

«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы).

Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — заявлял президент в конце июня.

Между тем, в социальных сетях широко распространилась кампания против Лукашенко. Одним из главных лозунгов избирательной гонки, вероятно, станет именно «Саша 3%». Сотрудники правоохранительных органов, врачи, студенты и многие другие устраивали флешмобы в соцсетях, выкладывая анонимно фотоснимки своих профессиональных атрибутов с надписью «3%», указывая на крайне низкую поддержку президента среди населения.

Единственным ярким оппозиционным кандидатом, получившим регистрацию, стала Светлана Тихановская. Впрочем, Александр Лукашенко, судя по всему, не воспринимает ее как серьезного конкурента — глава государства уверен, что женщина не может стать президентом Белоруссии, так как в республике «конституция не под женщину».

Ее супруг, Сергей Тихановский, стал популярным блогером после публикации видео, направленных на критику президента. Изначально Тихановский сам планировал принять участие в выборах президента, однако ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру из-за отсутствия в документах личной подписи. На момент выдвижения кандидатов он отбывал первый административный арест за участие в акции против интеграции Белоруссии с Россией.

Светлана Тихановская сдала в ЦИК около 110 тыс. подписей, из которых были приняты 104 757. Свою популярность кандидат получила отчасти из-за резонансной кампании ее супруга. 29 мая, во время пикетов по сбору подписей за независимых кандидатов, Сергей Тихановский был задержан. Позже ему были предъявлены обвинения по двум статьям — в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок и в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Инцидент, на основании которого ему предъявлено второе обвинение, произошел во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую — во время попытки его задержать один из сотрудников правоохранительных органов упал.

Сейчас блогер находится в СИЗО. В конце июня Александр Лукашенко признал, что лично «дал сигнал» к задержанию Сергея Тихановского.

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве»,

— заявил Лукашенко во время закрытой встречи с активом Минской области в Солигорске, часть которой показал телеканал «Беларусь 1».

Протесты и аресты

Регистрация кандидатов в президенты дает официальный старт избирательной кампании. Однако для Лукашенко эта предвыборная гонка уже дается нелегко. Трудности не ограничиваются флешмобами и критическими постами в интернете в адрес президента.

Главными тенденциями этих выборов остаются протесты и задержания. В условиях пандемии коронавируса граждане используют новый формат протестных акций — «цепи солидарности» — когда участники выстраиваются в очередь. Такие очереди впервые появились во время сбора подписей за независимых кандидатов — во всех крупных городах они растянулись на километры. Позже появился другой повод для протестов, когда начали проходить задержания Тиахновского, его сторонников, а затем и Бабарико.

Массовость и количество уличных акций демонстрируют, что нынешние выборы пройдут под эгидой протестного голосования, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. А задержания ярких оппозиционных кандидатов свидетельствуют о серьезном беспокойстве Александра Лукашенко.

«Наличие достаточно ярких кандидатов крайне нервирует Лукашенко. Когда еще не закончился сбор подписей, он уже приступил к силовому решению проблемы. Понятно, что Лукашенко ни от какой власти не откажется, — считает эксперт. — Рассчитывая на то, что осенью планируется изменить конституцию страны, создать инструмент передачи власти по наследству, (у Лукашенко три сына), то, конечно, он за власть будет бороться яростно».

Беспокойство президента основано также на отсутствии позитивных результатов, которые он мог бы предъявить своим избирателям. Никаких плодов не принес процесс создания Союзного государства из-за разногласий между Россией и Белоруссией по ценам на нефть и газ. Вместе с тем этот вопрос тревожит граждан республики, которые опасаются посягательства на суверенитет страны, и никаких плюсов от этой инициативы они так и не увидели.

На этом фоне у Минска испортились отношения с Москвой из-за частых критических заявлений Александра Лукашенко, который перенес свою риторику и на тему выборов, намекая, что в них вмешиваются иностранные игроки.

Ухудшаются отношения президента и с Западом. Если и были некие подвижки за последние годы на этом направлении, то задержание кандидатов, несомненно, станет очередным буксиром в процессе налаживания контактов между Минском и Евросоюзом, а также США.

Наконец, по позициям Лукашенко сильно ударила и пандемия коронавируса. Хотя опасения политика в том, что республике не по карману вводить тотальный карантин, вполне справедливы, президент не смог грамотно обозначить и провести свою стратегию. Так, вместо того чтобы признать этот факт и призвать людей по возможности соблюдать осторожность, Лукашенко советовал лечиться водкой, медом, и не целоваться с другими женщинами. Проведение парада Победы 9 мая стало последним шагом, окончательно закрепившим недовольство граждан.

Между тем, Белоруссия, несмотря на отказ от ограничений, как и остальные страны, столкнулась с финансовым кризисом, последствия которого будут только усугубляться.

В середине июня Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил, что экономика республики в январе-мае текущего года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале июня Всемирный банк прогнозировал, что в 2020-м белорусская экономика просядет на 4%.