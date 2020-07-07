«Девальвация ценностей»: что осталось от Союзного государства

Россия и Белоруссия подтверждают решимость жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности Союзного государства. Такое заявление прозвучало в рамках 58-й сессии Парламентского собрания СГ — органа, объединяющего депутатов российской Госдумы и белорусской Палаты представителей.

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Заседание Парламентского собрания прошло в онлайн-режиме. Кроме того, это было первое заседание после прошедших в ноябре прошлого года парламентских выборов в Белоруссии.

Одна из главных тем сегодняшнего заседания — обсуждение мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

Именно в контексте обсуждения этого вопроса и прозвучало заявление председателя Палаты представителей Белоруссии Владимира Андрейченко о «девальвации ценностей СГ».

«Проведение парадов в Минске и Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость наших государств отстаивать мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш союз», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны указал на необходимость исполнения союзного бюджета, а также сближения законодательства двух стран. Стороны обсуждали двустороннее соглашение о взаимном признании виз, говоря о готовности безотлагательно его ратифицировать. Кроме того, Володин заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью.

Несмотря на стабильную работу союзных органов, Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты.

Об этом открыто говорил и президент России Владимир Путин. Планировалось, что ситуацию исправит подписание обновленного союзного договора, однако оно так и не состоялось. Всего планировалось подписать 31 дорожную карту, которые помогли бы Москве и Минску прийти к положениям, обозначенным в договоре 20-летней давности.

В процессе интеграции двух государств одной из главных тем стало существование 31-й «дорожной карты». В ней, по информации СМИ, говорится о создании 12 наднациональных органов.

Она предполагает создание единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты, счетной палаты и суда Союзного государства, единого таможенного органа, единого органа по учету собственности Союзного государства, единого налогового и антимонопольного органов, а также единых регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, рынков газа, нефти и электроэнергии. По созданию каждого из этих органов также предлагается разработать «дорожные карты».

Кроме того, в 31-й «карте» говорится о создании совместной оборонной стратегии России и Белоруссии, унификации законодательства по части спецслужб и правоохранительных органов.

В процессе работы над интеграцией государств в обществе неоднократно поднималась тема возможного нарушения суверенитета Белоруссии в связи с перспективой создания наднациональных органов.

В 2019 году стороны приняли решение сосредоточить усилия над работой по 30 «дорожным картам», принять их пакетом и лишь затем, возможно, обсудить 31-ю. Сейчас же переговоры, судя по всему, и вовсе приостановлены.

Основным противоречием на данном этапе работы над интеграцией стали вопросы цен на нефть, а именно — изменение налоговой политики в России.

Москва приняла решение снижать вывозные пошлины на нефть, увеличивая при этом налог на добычу полезных ископаемых. Минск же в прошлом, покупая российскую нефть, не оплачивал пошлину. Теперь Белоруссия твердо настаивает на компенсации за налоговый маневр.

Лукашенко заявлял, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд — и все из-за налогового маневра РФ. Потери бюджета в нефтяной отрасли от реформы только в 2020 году Минск оценивал в $400 млн.

К началу 2020 года стороны так и не смогли нащупать компромисс в столь чувствительном вопросе.

6 марта глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.

11 марта председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Москве с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. В ходе встречи белорусская сторона представила новые предложения для нефтяных компаний. При этом Румас также подчеркнул, что Минск планирует каждый месяц покупать минимум два танкера нефти из альтернативных источников, даже если стороны договорятся об условиях российских поставок. От результатов переговоров с Москвой зависит лишь объем закупок, пояснил белорусский премьер. Минск уже договорился о поставках нефти из Азербайджана, также ведет переговоры с Казахстаном. Однако сейчас Белоруссии приходится импортировать сырье по мировой цене.

В условиях этого кризиса вопрос интеграции двух государств фактически был отложен в сторону. Хотя для России эта тема все еще актуальна, говорит «Газете.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Однако проблема построения Союзного государства носит не ситуативный характер, а системный.

«Проблема не в коронавирусе или дорожных картах, а в том, что наш союзник воспринимает Россию только как источник дотаций для решения своих тактических проблем, — отмечает эксперт. — При режиме Лукашенко интеграция невозможна. В его понимании интеграция — это когда он что-нибудь там подписал, но, естественно, ничего выполняться не будет, как было последние 20 лет — зато он будет получать под это деньги, ресурсы, и нас же еще за это будет укорять и оскорблять».