По пути Тимошенко: почему Запад поддерживает Порошенко

1 июля Печерский суд Киева во второй раз перенес избрание меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко по делу о превышении полномочий при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Вчера на заседании прокурор потребовал отпустить Порошенко под личное обязательство на время расследования — до 10 июля. При этом заседание об избрании меры перенесено на 8 июля.

Реклама

На Украине гадают, дойдет ли хоть одно дело в отношении Петра Порошенко до реального наказания. Однако подобные действия со стороны и обвинения, и суда заставляют думать, что происходящее — всего лишь манипуляция со стороны властей, чтобы продемонстрировать активную деятельность в этом направлении. Одним из лозунгов предвыборной кампании Владимира Зеленского было обещание, что представители предыдущей власти понесут ответственность за коррупцию — «Весна придет — сажать будем».

Работа в этом направлении, однако, практически не ведется, не считая 24 открытых дел в отношении Порошенко, которые пока ни к чему не привели. И хотя дело о незаконном назначении Сергея Семочко не подразумевает реального срока заключения или других жестких мер, перенос слушания на 8 июля и требование прокуратуры отпустить Порошенко под личное обязательство (всего на два дня с учетом новой даты заседания) также демонстрируют, что ожидать громкого процесса не приходится.

Примечательно также, что генпрокуратура взялась именно за дело о назначении Семочко, не подразумевающее жесткого наказания, в то время как в отношении Порошенко существует как минимум одно дело, расследование которого может привести к гораздо более жестким последствиям для экс-президента.

Речь идет об отправке украинских моряков в Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Тогда их захватили российские пограничники, чем воспользовался Порошенко, введя военное положение, что, в свою очередь, могло отсрочить президентские выборы.

По этому инциденту возбуждено дело сразу по трем статьям — о госизмене, попытке незаконного захвата власти и превышении служебных полномочий. Инициатором дела стал юрист Андрей Портнов, «автор» еще нескольких дел в отношении экс-президента. В середине мая Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз передал Госбюро расследований результаты экспертизы, в которой сообщается, что правительство Украины и военное руководство, зная о последствиях, отправили моряков фактически в российский плен, следуя устному приказу Порошенко.

Потенциальную угрозу несет президенту и публикация его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Записи изучаются в рамках уголовных производств, открытых по статьям о госизмене и злоупотреблении служебным положением.

Пленки обнародовал в мае внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, по его словам, записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене со стороны Порошенко.

Как утверждает депутат, записи были сделаны в период с 2015 по 2016 год. Наибольший интерес представляет предполагаемый диалог Байдена и Порошенко об увольнении тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на выделение Киеву $1 млрд финансовой помощи, а также обсуждение вопросов отставки экс-премьера Арсения Яценюка по требованию американской стороны. Кроме того, Деркач заявлял, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США.

Впрочем, и по этому делу новостей пока не поступало.

Между тем 30 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Washington Post заявил, что правительство намерено разработать законопроект, который запретит публикацию записей тайных разговоров чиновников. Материал, в частности, был посвящен обнародованию разговору Порошенко и Байдена.

Как уточнил Ермак, подобные инциденты офис президента расценивает как прямое нарушение национальной безопасности Украины.

Как Запад защитил Порошенко

Так или иначе, но посадки и наказание представителей прежней власти стали критерием оценки работы правительства Владимира Зеленского. Киеву важно продемонстрировать результат в этом направлении, однако, по всей вероятности, существуют факторы, тормозящие процесс.

Одной из версий неоднозначных действий со стороны силовых ведомств в отношении экс-президента стали предположения, что за него вступились западные партнеры Киева.

Так, беспокойство в связи с делами против Порошенко выражают в Германии. Эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую фракцию с ХДС/ХСС, Нильс Шмид заявил о политических мотивах преследования экс-президента Украины.

«Украинские власти должны понимать, что даже попытка бороться с политическими конкурентами средствами политически мотивированного уголовного преследования наносит серьезный ущерб репутации страны и подрывает веру в правовое государство», — цитирует его слова Deutsche Welle.

Он и депутат правящего Христианско-демократического союза, докладчик по Украине в бундестаге Франк Штеффель проводят параллели с делом экс-премьера Юлии Тимошенко, уголовное преследование которой началось после победы на президентских выборах в 2010 году Виктора Януковича.

«Создается впечатление, что раздувается любая мелочь, лишь бы только завести на него [Порошенко] какое-то дело. Из этого следует предположение, что это может быть политически мотивированное преследование», — заявил Штеффель, добавив, что содержание дел в отношении экс-президента вызывает у него удивление.

В парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) также призывают Киев к беспристрастным расследованиям.

«Это означает, в частности, что расследования должны проводиться независимо от партийной принадлежности. При этом надо, как минимум, гарантировать соблюдение норм правового государства — за этим должны следить и федеральное правительство Германии, и Евросоюз», — пояснял внешнеполитический эксперт фракции СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) в комментарии для DW.

О том, что происходящее с экс-президентом похоже на преследование Юлии Тимошенко, говорил ранее бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, чью реформу генпрокуратуры хвалил Запад. В начале марта он был отправлен в отставку, накануне украинские СМИ сообщили, что генпрокурор не подписал выдвижение подозрений бывшему президенту из-за их неудовлетворительного качества. Сам Рябошапка не подтвердил эту информацию. Однако о том, что именно неподписание подозрений Порошенко стало поводом для недовольства партии «Слуга народа», рассказал журналистам глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Избрание меры пресечения Петру Порошенко должно было состояться еще на заседании суда 18 июня. Тогда прокуратура требовала заключить экс-президента под стражу. Однако уже на заседании сторона обвинения заявила более мягкую меру — личное обязательство с запретом выезжать за границу, а сам судья перенес слушание на 1 июля.

Примечательно, что в тот же день перед заседанием посольство США на Украине опубликовало в социальных сетях заявление о недопустимости сведения политических счетов при помощи системы правосудия.

«В условиях демократии все граждане имеют право на равное справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов», — говорится в сообщении посольства США.