«Единственный союзник»: что Лукашенко хочет от России

30 июня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Кроме того, во вторник состоятся переговоры лидеров двух стран.

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В последнее время контакты между Россией и Белоруссией активизировались. 19 июня глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Минск, где встретился с президентом республики. В ходе встречи белорусский лидер заверил, что отношения Минска и Москвы остаются на прежнем высоком уровне, а после переговоров стороны подписали соглашение о взаимном признании виз, работа над которым велась несколько лет. 24 июня Александр Лукашенко посетил парад Победы в Москве.

Активность в отношениях сторон проходит на фоне сложных для Лукашенко президентских выборов, и он, судя по всему, рассчитывает на поддержку России, делая при этом и неприятные для Москвы заявления.

Накануне президент Белоруссии заявил, что Минск остался единственным союзником Москвы, в связи с чем Россия не хочет терять Белоруссию.

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: «А» — Евросоюза, «Б» — Украины», — заявил ранее Лукашенко во время встречи с представителями Минской области.

Президент также заявил, что Белоруссия — вторая после Германии страна-покупатель российского газа. Кроме того, Минск является крупным потребителем российской нефти, в связи с чем Москва, по его мнению, не хотела бы «потерять Беларусь и экономически». Однако на первом месте для России стоят все же политические издержки от «потери» Минска, что стало бы для РФ «сильнейшим ударом по внутренней политике», считает Александр Лукашенко.

Белоруссия вовсю готовится к выборам президента, которые должны пройти 9 августа, и каждое высказывание президента воспринимается как часть его избирательной кампании.

Во внутреннем направлении у политика не все так гладко — многие граждане недовольны тем, что он не стал вводить карантин в республике во время пандемии, в надежде спасти экономику страны. При этом Лукашенко не просто не ввел ограничения, но и пренебрег даже простыми рекомендациями ВОЗ (например, проведя парад Победы 9 мая).

Экономика Белоруссии так или иначе все равно почувствует на себе последствия пандемии, несмотря на то что власти не стали вводить карантин. В конце мая Всемирный банк прогнозировал, что в 2020-м белорусская экономика просядет на 4%. При этом в начале года власти республики предсказывали рост ВВП на 2,8%.

Параллельно с этим глава государства обеспокоен наличием достаточно ярких оппозиционных кандидатов в президенты — банкира Виктора Бабарико, супруги оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской и бывшего помощника Лукашенко Валерия Цепкало. В отношении Бабарико и Тихановского возбуждены уголовные дела, что еще больше спровоцировало протестные настроения в республике.

Лукашенко признал, что лично «дал сигнал» к задержанию блогера Сергея Тихановского.

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве»,

— заявил Лукашенко во время закрытой встречи с активом Минской области в Солигорске, часть которой показал телеканал «Беларусь 1».

Многокилометровые очереди в пикетах по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты, а также в поддержку задержанных — несомненно, нервируют президента Белоруссии.

Весьма мощная кампания против Лукашенко ведется в интернете и социальных сетях. В конце мая популярные белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов в преддверие выборов. Как минимум в двух таких опросах Александр Лукашенко набрал лишь 3%. В другом чуть больше — в районе 6%.

В соцсетях за президентом закрепилось прозвище «Саша 3%». На протестах крайне популярен лозунг «Стоп таракан» (так главу государства называют противники из-за усов), протестующие приходят на акции с тапочками в руках, которые уже стали символом этих выборов.

23 июня Александр Лукашенко, выступая в Бресте, заявил, что его рейтинг не может быть таким низким.

«Никто власть сегодня в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы). Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — заявил президент.

Помимо Лукашенко, Бабарико, Цепкало и Тихановской в гонке также принимают участие сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Ставка на суверенитет

По всей вероятности, глядя на предвыборную обстановку, Лукашенко решил сделать ставку на внешней политике. Однако и здесь без переменчивости президента не обошлось. Лукашенко допускает критические высказывания как в отношении России, так и в отношении Запада, делая ставку на независимость и суверенитет республики.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране»,

— заявил Лукашенко 22 июня, добавив, что Запад испытывает проблемы с демократией.

С 2004 года в отношении республики действуют европейские санкции. Брюссель уверен, что в Белоруссии не соблюдаются права человека и принципы демократии. С тех пор ЕС пристально следит за проведением выборов в республике.

В 2016 году в ходе парламентских выборов впервые за 20 лет из 110 депутатов в палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата. От Евросоюза тут же последовала положительная реакция — впервые за 12 лет содружество признало парламентские выборы в Белоруссии. Вскоре Европейский союз снял большинство санкций с высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Александра Лукашенко.

А в 2014 году белорусскому лидеру выпал шанс реабилитироваться в глазах Запада. Минск отказался признавать Крым частью России, а вскоре Белоруссия заняла место посредника в решении конфликта в Донбассе. Заняв даже символическое место в решении такой важной геополитической задачи, белорусский лидер дал о себе знать и заработал несколько репутационных очков в глазах Запада.

При этом, достижения на западном направлении Лукашенко может вовсе потерять. Евросоюз уже осудил задержания протестующих и выдвижение обвинений Сергею Тихановскому и Виктору Бабарико. Шансов, что Брюссель останется доволен выборами и в отношениях сторон будет достигнут новый прогресс, практически нет.

Однако в этом вопросе белорусский лидер может использовать Россию в качестве оправдания перед ЕС по вопросу задержания Виктора Бабарико, которого Лукашенко называет «российским кандидатом». 21 июня Бабарико и его сыну Эдаурду были предъявлены обвинения в рамках дела Белгазпромбанка. По версии обвинения, на базе банка действовала организованная преступная группа, которая выводила денежные средства за границу.

49,8% акций Белгазпромбанка принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Ранее глава КГК Иван Тертель рассказал, что за деятельностью Бабарико якобы стоит руководство «Газпрома».

Намеки Лукашенко на влияние России на выборы в республике рассчитаны именно на Евросоюз, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Белорусское руководство включая Лукашенко постоянно обвиняет Россию перед Западом, что он находится под давлением России, Россия вмешивается в выборы Белоруссии — этим он пытается натравить на Россию Запад»,

— считает эксперт.

Лукашенко вспоминает заслуги на внешнем направлении

Впрочем, глава государства все же не стал концентрироваться только на критике Европы и России. Вместо этого он решил расставить акценты на своем образе посредника между Западом и Москвой, над которым он работал в последние годы.

По его словам, ЕС вводил санкции и «не хотел разговаривать» не потому, что республика проводила «не ту политику».

«Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе война в Украине, «нормандский формат» в Минске. Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.

Лукашенко считает, что как раз в этот момент Белоруссию «наконец-то заметили американцы», выяснилось, что республика «для них тоже важна».

В феврале этого года госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск — этот визит стал первым посещением американского госсекретаря Белоруссии за 25 лет. Результатом встречи Помпео и Лукашенко стала, в частности, важная договоренность, что Вашингтон направит в республику своего посла. В 2008 году стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств.

«И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику, я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина», — добавил президент.

Судя по всему, белорусский лидер сделал суверенитет республики центральной темой своей избирательной кампании. Вместе с тем, он также решил разыграть карту Белоруссии как сильного союзника Москвы. Однако, по мнению Андрея Суздальцева, Лукашенко и не отходил от этой риторики в надежде на поддержку России перед выборами, на которых ему попросту нечего предъявить избирателю.

«С одной стороны, он демонстрирует Западу, что Россия вмешивается, что он держит удар, спасает и обращается за поддержкой Запада. А с другой стороны, перед Россией он кричит, что готов на все, на любые интеграции, только дайте ему поддержку ресурсами и деньгами.

Для Востока он совершенно зеркальную политику проводит, а для внутреннего рынка он ведет разговор о том, что он — государство. То есть Лукашенко — это государство белорусское. В этом формате все, кто выступает против него, выступают, получается, против белорусского государства — они предатели, они преступники, их надо сажать в тюрьму, что он и делает», — отмечает эксперт.