Ушел в изоляцию: у Назарбаева обнаружен коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Айдоса Укибая.

«К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в Twitter Укибая.

Сейчас Назарбаев самоизолировался. Ранее на самоизоляцию пошли некоторые министры и глава правительства Казахстана Аскар Мамин. Это произошло после того, как коронавирус нового типа обнаружили у спикера мажилиса казахстанского парламента Нурлана Нигматулина и министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Реклама

Число заболевших COVID-19 в Казахстане превышает 15,8 тыс. человек. Более 9,9 тыс. пациентов выздоровели, 100 человек скончались от болезни. Бессимптомных носителей коронавируса в республике зафиксировано порядка 7 тыс. человек.

1 июня коронавирус был выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом сам политик заявил в онлайн-трансляции в Facebook. «Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. <...> У нас нет симптомов, температура нормальная», — сообщил Пашинян.

По его словам, сейчас он и его близкие находятся на самоизоляции, а работать он продолжает из дома. «Здесь для этого есть все удобства», — добавил глава армянского правительства. Пашинян предположил, что подхватил коронавирус в ходе рабочего совещания. При этом он выразил надежду, что не заразил инфекцией других сотрудников кабмина Армении.

«Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности — носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки», — резюмировал премьер.

Неделю спустя Пашинян сообщил, что он и члены его семьи вылечились от коронавируса. Результаты повторных тестов на COVID-19 оказались отрицательными. «Мы все здоровы, и у нас есть иммунитет», — написал политик в соцсетях.

В конце апреля о выявленном у него коронавирусе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — заявил премьер президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи.

Мишустин также обратился к гражданам России, попросив их относиться к коронавирусу и его распространению «максимально серьезно» — сегодня от дисциплины каждого зависят сроки возвращения страны к полноценной жизни.

Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал российский лидер.

13 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что премьер еще нуждается в ряде медицинских процедур, но в целом динамика положительная. Спустя неделю, после прохождения всех необходимых процедур и повторного теста на коронавирус, давшего отрицательный результат, Мишустина выписали из больницы.

Не обходится и без курьезных ситуаций в высших эшелонах власти постсоветских стран. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил «Украинской правде», что хотел заразить себя коронавирусом и самоизолироваться. «Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче», — сказал он.

По словам Зеленского, он предлагал вариант с заболеванием и изоляцией в офисе президента своей команде. «Проживу это нормально. <...> Тогда поняли бы, что коронавирус — это страшно, но это не чума», — заявил украинский лидер.

Он предлагал эту идею, чтобы помочь украинцам «справиться с депрессией», которая охватила страну в начале пандемии. «В самом начале люди считали <...>, что мы все умрем», — добавил Зеленский. В результате от такого «личного примера» решили отказаться, потому что это «перебор». Семья не простила бы ему такой шаг, считает президент Украины — его «назвали бы сумасшедшим, и были бы правы, в принципе».