Профессиональные предатели: в Киеве ругают команду Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, пообещав избавиться от предыдущей команды, а вместо этого набрал в штат людей, связанных с экс-главой государства Петром Порошенко и скандальным американским инвестором Джорджем Соросом, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш.

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Принципом кадровой политики Зеленского она назвала «выбирать из плохого худшее» и напомнила, что за такие шаги Украина не голосовала, передает РИА «Новости».

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами», — подчеркнула Лукаш.

Она также добавила, что сейчас у президента Украины команда состоит из невероятно слабых руководителей или вовсе «профессиональных предателей».

Двумя днями ранее стало известно, что почти половина украинцев — 46,1% — считают, что их страна разваливается, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

При этом 40,8% высказали мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения». 46% респондентов полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой.

Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну. Оптимистами в этом вопросе оказались жители запада и центра страны. При этом пессимистичные прогнозы чаще всего давали на юге и востоке Украины.

В опросе также поднималась тема национализма в стране. 37,6% респондентов выразили мнение, что радикалы и националисты делают все для развала страны и при этом не имеют представления, как ей управлять.

В то же время 28,7% опрошенных украинцев решили, что на националистах как раз и держится государство, поскольку они не дают подчинить его другим странам.

В Москве также считают, что Украина может лишиться Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия обеспокоена той ситуацией, которая сложилась на Украине, когда Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» на Украине могут расшатать государственность.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — уверен сенатор.

Координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин отметил, что мнение Джабарова отражает чаяния граждан украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления, передает ФАН.

Аналитик также выразил мнение, что основная угроза целостности страны может исходить от западных областей, которые вплотную примыкают к пресловутой «Европе». Эксперт считает, что жители этих регионов могут решить, что им ближе Варшава и Будапешт, а не Киев, и выйдут из состава Украины по примеру Крыма.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» признался, что заблуждался по поводу партии Зеленского «Слуга народа» – она оказалась не «прогрессивной», а «разрушительной, уничтожающей страну». Он также возмутился «объединением «Слуги народа» с Порошенко».

За время правления на Украине Зеленского промышленность сократилась на 20,4%, а нынешней власти безразличны такие катастрофические цифры, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Соучастником этого она назвала Нацбанк Украины, который, по ее словам, еще в период президентства Петра Порошенко перешел под внешнее управление.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — пояснила бывшая председатель правительства Украины.