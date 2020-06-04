Страховка для Лукашенко: почему в Белоруссии сменили правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

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Судя по заявлениям президента касательно нового назначения, Лукашенко намерен поставить акцент на развитии промышленности. Головченко же, по его словам, занимался именно этим вопросом на своей прежней должности.

«Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать, — заявил президент. — Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор. Но, самое главное, — это надежный человек, которому можно доверить».

Накануне белорусский лидер отправил в отставку правительство Сергея Румаса. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», — заявил Лукашенко.

В новый состав кабмина Сергей Румас не вошел.

3 июня Лукашенко провел совещание, в котором обсудил кадровые перестановки в правительстве с председателем Совета республики Натальей Кочановой, председателем палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреев Равковым.

В ходе заседания президент подчеркнул, что резких изменений в составе кабмина не стоит ожидать, так как страна сейчас находится в чувствительном положении в связи с надвигающимся экономическим кризисом.

«Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — сказал президент.

Несмотря на то что Белоруссия не стала вводить ограничений, ее экономика все же ощутила на себе последствия от пандемии коронавируса. Ранее Всемирный банк прогнозировал, что в 2020-м белорусская экономика просядет на 4%. В начале года власти республики ожидали рост ВВП на 2,8%. Сейчас Минск видит перед собой другую задачу — не допустить снижения ВВП.

Свое нежелание прибегать к карантину Лукашенко объяснял именно опасениями, связанными с экономикой. На это он указал и в ходе совещания.

«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться, — заявил Лукашенко. — И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса».

Несмотря на то что президент сообщил, что кардинальные кадровые изменения в правительстве сейчас нежелательны, свои посты сохранили лишь глава МИД Владимир Макей, министр энергетики Виктор Каранкевич и министр обороны Виктор Хренин. Тех, кто не вошел в состав кабмина, Лукашенко пообещал трудоустроить.

Новым вице-премьером стал Николай Снопков, который до этого занимал должность посла Белоруссии в Китае. Предшественник Снопкова, Дмитрий Крутой, стал замглавы администрации президента. В свою очередь, Валерий Бельский, который до настоящего времени занимал этот пост, стал помощником президента.

Также должность вице-премьера получил Александр Субботин, который до января этого года работал в Москве, занимая должность члена коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

Министерство финансов возглавил Юрий Селиверстов, выпускник МГИМО, который до сегодняшнего дня работал в должности первого замминистра финансов.

Замминистра финансов Дмитрий Матусевич с сегодняшнего дня возглавит Государственный комитет по имуществу. Бывший замглавы администрации президента Валерий Бельский станет помощником президента, курирующим вопросы экономики и банковской деятельности.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель, замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович — это его первая должность в правительстве республики. До назначения он работал директором ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

Пархамович — не единственный, кто впервые займется работой в правительстве Белоруссии. Так, на пост министра промышленности назначен Петр Пархомчик, который до этого возглавлял ОАО «БелАЗ», а министром информации стал Игорь Луцкий — генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».

Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. До этого времени он был заместителем председателя Госкомвоенпрома.

Лукашенко на пороге шестого президентского срока

Смена правительства Белоруссии сейчас воспринимается как элемент предвыборной кампании Александра Лукашенко, который в шестой раз баллотируется в президенты. Правда, глава государства опровергает такую версию.

«При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, — заявил он в ходе совещания. — Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».

Между тем, в предвыборную гонку глава государства вступает с не самым благоприятным фоном.

Экономика республики так или иначе почувствует на себе последствия от пандемии, несмотря на то что власти не стали вводить карантин. Между тем, в обществе сложился определенный уровень недовольства президентом в связи с тем, что он не только ничего не предпринял для того, что замедлить распространение коронавируса, но и, напортив, пренебрег даже простыми рекомендациями ВОЗ (например, проведя парад Победы 9 мая).

Помимо этого, глава республики лишь еще больше усугубил негативный предвыборный фон подавлением протестных настроений путем задержания их лидеров. На прошлых выходных почти во всех крупных городах страны прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты.

В крупнейших городах выстраивались километровые очереди из желающих поддержать альтернативных кандидатов. Пикеты прошли на фоне задержаний оппозиционных активистов и их сторонников. По данным правозащитного центра «Весна», в воскресенье в Белоруссии были задержаны по меньшей мере 30 человек. При этом наибольший резонанс в обществе вызвало задержание оппозиционного блогера Сергея Тихановского и возбуждение уголовного дела за насилие в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Его супруга Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру в президенты. Кроме нее конкуренцию Лукашенко на выборах намерены составить банкир Виктор Бабарико, дипломат и создатель белорусского «Парка высоких технологий» и бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало.

Все три кандидата еще на старте кампании набрали весьма неплохой ресурс для ее проведения в виде популярности. И, стоит отметить, эта еще одна отличительная черта этих президентских выборов.

По мнению политолога и доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыш, смена правительства Белоруссии — это заявка Лукашенко, причем не на сами выборы президента, а на то, какой курс возьмет Минск после них. И фигура нового премьер-министра достаточно четко дает понять, какие акценты собирается расставить глава государства во время своего шестого срока.

«В любом случае, это интеллектуал с хорошим знанием внешнего окружения, это человек с опытом работы за рубежом, в том числе, в арабских странах, это человек, который представлял интересы военно-промышленного комплекса, а это высоко-технологичная отрасль. То есть понятно, что это сильный менеджерский опыт и достаточно серьезный интеллектуальный багаж, а то, что это соединяется — это достаточно редкая вещь. Понятно, что это будет волевое, сильное, но при этом умное правительство, и то, что это будет сочетание умного подхода и достаточно ярко выраженный воли, — вот эта заявка считывается однозначно», — считает эксперт. — В этом плане власть, конечно, сделала сильный ход вот таким нетривиальным образом, фактически предложив программу на следующий срок Лукашенко. Это добавит ему очков и позволит себя чувствовать безусловным фаворитов, потому что программы остальных кандидатов мы пока не видим».

Лукашенко готовится к худшему

Между тем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев,

смена правительства все же показывает обеспокоенность Александра Лукашенко.

«Головченко — человек очень закрытый. Всю жизнь он был занят вопросами, связанными с силовыми ведомствами. Он торговал оружием — это очень закрытая сфера, связанная со спецслужбами. Он вышел из команды Виктора Шеймана», — рассказывает эксперт.

Виктор Шейман — государственный деятель Белоруссии, один из давних сторонников Александра Лукашенко. На Западе Шеймана подозревают в организации убийства в начале 2000-х годов лидеров организованной преступности, руководителей оппозиции и оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Против него действуют санкции США и Евросоюза, на их территорию въезд Шейману запрещен.

Карьера Романа Головченко, действительно, связана с Шейманом. После выпуска из МГИМО он поступил на службу в Совет безопасности Белоруссии, в то время его возглавлял Шейман. После ухода из совбеза Головченко продолжил карьеру в силовых структурах — позже он работал в генпрокуратуре, которую возглавлял на тот момент, опять же, Виктор Шейман. Затем чиновник занял пост главного советника управления внешней политики администрации президента, возглавлял АП на тот момент снова Шейман.

«Считается, что Головченко близок к группе Виктора Лукашенко — это старший сын Лукашенко. Он никогда себя не показывал на экране, он максимально скрывался, и два года был послом в ОАЭ и Катаре, то есть, в странах, где находятся миллиарды семьи Лукашенко. В общем, он их опекал, фактически был таким банкиром семьи именно в этом регионе. Он экономист и специалист по таким закрытым финансовым операциям вывода денег», — отмечает Андрей Суздальцев.

Эксперт отмечает, что предыдущий состав правительства, самый компетентный за всю историю независимой Белоруссии, был сформирован с оглядкой на взаимоотношения республики с Россией.

Сергей Румас был назначен премьер-министром в августе 2018 года, когда полным ходом шел процесс работы над подписанным в 1999 году договором о создании Союзного государства. Бывший премьер-министр, действительно, фактически возглавил процесс интеграции. И, как отмечает Суздальцев, правительство Румаса было создано с одной целью — чтобы в случае ухудшения отношений Москвы и Минска и даже полного их разрыва, кабинет министров смог вытащить республику из экономической ямы.

«Приход к власти Головченко говорит об одном — Лукашенко опять страхуется. Но если с Румасом он страховался с целью спасти республику в случае лишения дотаций от России — я напомню, что в январе 2020 года общая сумма дотаций со стороны России составила более $130 млрд за 20 лет, то этот товарищ, конечно, экономикой заниматься не будет. Это человек-эвакуация. Это человек вывоза всех активов, вывоза всего, что представляет ценность для этой республики», — считает Суздальцев.

Между тем, внутренняя ситуация для Лукашенко сейчас максимально напряженная. И предвыборная кампания, а также настроения в обществе показывают, что вступление президента в его шестой срок станет крайне сложным. Назначение нового правительства во главе с Головченко — это подготовка Лукашенко к катастрофе.

«В Белоруссии монархическая система, это даже не республика, премьер играет декоративную роль мальчика для битья, на которого можно спустить гнев народа. Но в данной ситуации эта попытка не удалась, потому что общие настроения в республике крайне анти-лукашенковские. Сторонники Лукашенко боятся даже рот разинуть, ситуация очень тяжелая, сродни ситуации в 2018 году в Ереване», — резюмирует эксперт.