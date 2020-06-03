Украинская идея: Климкин потребовал не пускать воду в Крым

Украина может забыть о «национальной идее освобождения Крыма», заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Это заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», — подчеркнул он, обсуждая вопрос возобновления подачи пресной воды из Днепра на полуостров.

По мнению Климкина, обсуждать снятие «водной блокады» Крыма украинские власти не имеют права. Ранее действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не намерены помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. По словам украинского чиновника, ситуация в Крыму «более чем критическая», однако Киев не станет помогать России «решать ее проблемы как оккупанта».

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Тем временем, в крымских водохранилищах сократился объем запасов пресной воды — в 2020 году в мае он составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального гидрометцентра.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — говорится в заявлении.

По словам метеорологов, такая ситуация сложилась из-за малого количества выпавших осадков на полуострове. К примеру, в бассейне реки Черная (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80% меньше нормы.

1 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей».

Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Раньше таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме Поклонской.

По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизней и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь Республика Крым уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Президент России Владимир Путин ранее подверг критике крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил российский лидер.

В конце февраля 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров Крым «выскользнет из ослабевших рук России». В ответ на слова вице-премьера украинского правительства вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что в Киеве «давно смирились» с российским статусом полуострова, но набивают себе цену в глазах Запада.