Новые возможности: российские выборы уходят в онлайн

Более половины избирателей в России готовы принять участие в электронном голосовании. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром политической конъюнктуры (ЦПК) совместно с ВЦИОМ.

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В наибольшей степени идею дистанционного голосования поддерживает молодежь: 71% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 51% в возрасте от 25 до 34 лет.

При этом, как показывает то же самое исследование,

86% россиян плохо осведомлены о том, что у них есть возможность принять участие в выборах через интернет или почту.

Такая опция в России появилась 23 мая, после того, как президент страны Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в избирательное законодательство страны.

Как это будет работать?

Подписанный президентом закон вводит понятие «дистанционное электронное голосование», под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Чтобы принять участие в электронном голосовании избиратели должны подать заявления через портал госуслуг, МФЦ или через территориальные и участковые комиссии, если такую возможность предусмотрит ЦИК.

Электронное голосование, а также голосование по почте могут быть использованы на выборах местного самоуправления, выборах федерального масштаба, а также на референдумах в субъектах РФ. Отдельные случаи использования такого способа голосования также могут быть установлены Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Помимо этого закон предусматривает возможность для сбора подписей через единый портал государственных и муниципальных услуг. Таким способом политики смогут собрать до половины требуемых для регистрации на выборах подписей.

Пока о повсеместном внедрении электронного голосования речи не идет. В законе говорится, что данная процедура носит экспериментальный характер.

Этот способ волеизъявления граждан будет опробован в единый день голосования 13 сентября. Регионы сами будут решать, принимать ли им участие в этом эксперименте. Для этого местные власти, после определения даты голосования должны будут подать соответствующее предложение в ЦИК.

Пока с уверенностью можно говорить, что возможность отдать свой голос через интернет будет у жителей столицы. «У нас есть сегодня одно предложение от Москвы, и мы ждем от регионов, желающих а этом поучаствовать, предложений и соответствующей защиты перед ЦИК своих предложений. Это будет важно, посмотреть, кто на что готов, кто что предлагает, и в каком объеме можно применять электронное дистанционное голосование в дальнейшем», — говорил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Однако даже если власти региона примут решение о проведении электронного голосования, это не значит, что граждане будут обязаны им воспользоваться. Как отмечает в комментарии для «Газеты.Ru» автор законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Ирина Белых, электронное голосование остается добровольным и альтернативным механизмом участия в выборах.

«И безусловно расширяет возможности реализации избирательного права. За избирателем остается право выбрать любой вариант голосования», — отмечает она.

Согласно данным ВЦИОМ и ЦПК, при возможности выбирать способ голосования, только 23% россиян отдали бы предпочтение голосованию через интернет. Еще 2% проголосовали бы через почту. А вот традиционный способ голосования — на участках с использованием бумажных бюллетеней оказался ближе для 69% россиян.

Доверять ли электронному голосованию?

Опрос показал, что пока россияне не сильно доверяют проводимому властями эксперименту. Из-за технических трудностей отказываются принять участие в онлайн-голосовании только 25% респондентов: у них нет либо необходимой для электронного голосования инфраструктуры — телефона, компьютера или интернета, либо нет навыков их использования.

Остальные респонденты просто не доверяют новой технологии.

28% россиян сомневаются в надежности электронного голосования, еще 21% переживают о сохранении тайны голосования. А 60% граждан опасаются умышленных манипуляций и фальсификаций.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» член Федерального Политического комитета партии «Яблоко» Елена Дубровина, электронное голосование целесообразно вводить только в том случае, когда в стране существует высокий уровень доверия к институту выборов в принципе.

«Установленные с 2012 года веб-камеры на избирательных участках на каждых выборах фиксируют огромное количество вбросов, фальсификаций. И это в присутствии наблюдателей цинично и безнаказанно делают члены участковых избирательных комиссий, — говорит Дубровина, бывшая с 1999 по 2016 год членом ЦИК с правом решающего голоса. — Что же можно ожидать от голосования полностью скрытого от общественного наблюдения? В нашей же стране доверие к выборам настолько низкое, что введение электронного голосования — это просто надругательство над выборами».

Скепсиса в отношении электронного голосования добавляет опыт первого этапа эксперимента, который прошел во время сентябрьских выборов в Мосгордуму. На трех из 45 одномандатных округах у избирателей была возможность отдать свой голос онлайн.

В 30-м избирательном округе итоги голосования на «электронном участке» изменили исход выборов, что в итоге привело к судебному разбирательству.

Политик Роман Юнеман одержал победу на участках, где голосование проводилось традиционным способом, получив 9106 голосов. Его ближайший конкурент — поддержанная мэрией ректор Института русского языка Маргарита Русецкая набрала 8525 голосов.

Однако электронное голосование полностью изменило расклад в пользу Русецкой. На «электронном участке» ее поддержали почти в 2,5 раза больше избирателей, чем Юнемана. Итоговый разрыв составил 84 голоса в пользу Русецкой.

Проигравший кандидат попытался оспорить результаты выборов в суде, требуя аннулировать итоги голосования на электронном избирательном участке. Чертановский районный суд отклонил его жалобу. Апелляция на это решение была подана в Московский городской суд. Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» сам Юнеман, там дело «зависло».

Позиция истца сводится к тому, что электронное голосование в его случае исказило волеизъявление граждан.

В своем заявлении он указывает, что в день голосования система неоднократно давала сбой, и люди, в том числе желавшие проголосовать за него, не смогли это сделать. Также Юнеман указывает на конфликт интересов: система электронного голосования контролировалась не системой избирательных комиссий, а подконтрольным мэрии Департаментом информационных технологий.

На новом этапе эксперимента это противоречие устранено не было, на что указывает Елена Дубровина: «Портал госуслуг — это государственная система, созданная для исполнения функциональных компетенций органов исполнительной власти и местного самоуправления. Его использование и для сбора подписей и для голосования неправомерно».

Несмотря на эти вопросы и продолжающееся судебное разбирательство, Ирина Белых считает опыт на выборах в Мосгордуму успешным.

«Обкатано технологическое оборудование, отработана юридическая модель дистанционного голосования, предложены решения по корректировке порядка организации и проведения голосования после проведения тестов, в том числе профессиональных, явка составила 92,8% от подавших заявления на участие в электронном голосовании», — отмечает она.

По словам Белых,

на новом этапе эксперимента с электронным голосованием система продолжит совершенствоваться:

«Наблюдателям будет предложен ряд новых дополнительных механизмов: обзвон тех избирателей, которые подали заявление на дистанционное голосование; в системе реального времени наблюдатели смогут видеть информацию обо всех транзакциях.

На УИК будет выведен электронный список избирателей. Изъявивший желание даже в день голосования проголосовать традиционно избиратель сначала будет удален из электронного реестра, затем получит бумажный бюллетень, что исключит возможность двойного голосования.

Электронный бюллетень теперь будет «жить» не 15 минут, а все время до окончания голосования (на устройстве самого избирателя); риски сбоев в работе оборудования теперь сведены к минимуму, поскольку оно будет продублировано, я подробно об этом рассказала в докладе на пленарном заседании Госдумы. Учтены все замечания экспертного сообщества, наблюдателей, профессионалов-программистов».

Елена Дубровина считает, что от участия в такого рода голосованиях стоит отказываться. «А что еще здесь можно? Ведь даже неправдоподобно разные результаты на соседних участках с электронным голосованием и без него во внимание не принимаются, а это точный сигнал о том что не чисто. Только жалобы избирателей могут свидетельствовать о злоупотреблениях, но и они никем в расчет не берутся и практически недоказуемы».

Роман Юнеман, в свою очередь, заявил, что его команда разрабатывает особую методику, которой будут обучать и других оппозиционных кандидатов. «Пока не могу раскрыть детали этого плана. Но его смысл сводится к тому, чтобы сделать внедрение электронного голосования для властей максимально дорогим во всех смыслах и неэффективным», — говорит политик «Газете.Ru».