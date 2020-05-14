«Приступают к работе»: как выздоравливают министры

Российский президент Владимир Путин сообщил, что министр образования и науки Валерий Фальков выздоровел после того, как у него был выявлен коронавирус.

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По словам главы государства, другие члены правительства, которые ранее сообщили о своих положительных тестах на коронавирус, также идут на поправку. Фальков, в частности, уже вернулся к своей работе и ранее принял участие в совещании по развитию генетических технологий в России, в котором принял участие и Путин. Президент страны предоставил Фалькову слово для представления доклада о реализации программы генетических технологий.

В то же время Путин отметил, что следил за тем, что происходит. По его словам, в кабмине «все восстанавливается», «коллеги уже фактически приступают к работе».

30 апреля о заболевании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он лично сообщил Путину, что у него выявлен коронавирус, в связи с чем ему необходимо самоизолироваться, чтобы обезопасить коллег. Премьер заверил президента страны, что правительство продолжит вою работу. Тогда же Мишустин предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова в качестве исполняющего обязанности российского премьера, пока он проходит лечение. Владимир Путин согласился, добавив, что коронавирус могут выявить «у каждого».

Впоследствии премьер-министра госпитализировали в одно из государственных медицинских учреждений. Но он продолжил поддерживать связь как с главой государства, так и с членами кабмина.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Мишустин идет на поправку. Он добавил, что ожидается, что премьер выйдет на работу уже на следующей неделе. «Премьер-министр проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что главе правительства все еще требуются медицинские процедуры, однако наблюдается положительная динамика, что означает, что «медицинские работники справились с задачей».

Вслед за Мишустиным, 1 мая, о положительном результате теста на коронавирус сообщил глава Минстроя Владимир Якушев. Спустя неделю пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале сообщила, что Якушева выписали их стационара.

«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления», — отмечается в сообщении.

Как сообщил ранее газете «Комсомольская правда» глава Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин, Якушев планирует выйти с больничного 21 мая.

Вместе с Якушевым вирус был выявлен и у его заместителя Дмитрия Волкова, который продолжал лечение в домашних условиях, что говорит о легком течении болезни.

Коронавирус также был выявлен у главы Министерства культуры России Ольги Любимовой. 6 мая стало известно о заболевании, а уже 14 мая глава ведомства сообщила ТАСС, что выздоровела и вернулась к работе. «Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо», — рассказала собеседница агентства.

Любимова отметила, что «к счастью, болезнь протекала в легкой форме». Лечение главы Минкульта проходило на дому. «Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом», — подчеркнула министр.

Всего в России в настоящее время выявлено более 252 тыс. случаев коронавируса, 2305 человек умерли, а 53,5 тыс. выздоровели. Только за последние сутки в стране было выявлено 9974 человека, у которых тест на наличие вируса дал положительный результат. Из них 40,6% не имели каких-либо клинических проявлений инфекции, то есть у них не наблюдалось повышенной температуры, кашля и других симптомов. В настоящее время лидером по количеству выявленных случаев коронавируса в стране является Москва, где зафиксировано 130 716 людей с наличием вируса.