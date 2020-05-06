«Каждый день на связи»: Путин о состоянии здоровья Мишустина

Российский президент Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого ранее выявили коронавирус, идет на поправку.

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«Хочу передать самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается», — сказал глава государства перед началом совещания по вопросам реализации мер поддержки населения и экономики страны.

Путин добавил, что ежедневно поддерживает с ним связь. «Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал президент.

В самом совещании в среду, 6 мая, Мишустин не принял участие, вместо него правительство представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов, который был назначен исполняющим обязанности главы кабмина на период болезни Мишустина.

Во время прошлого совещания — 30 апреля — премьер-министр России сообщил Владимиру Путину, что недавние анализы показали наличие коронавирусной инфекции.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — подчеркнул Мишустин во время видео-конференции с главой страны.

Он заверил Путина, что правительство будет и дальше работать в штатном режиме, а в качестве временно исполняющего обязанности предложил Белоусова. Путин поддержал его кандидатуру. «То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», — обратил внимание глава России.

Он поблагодарил Мишустина за работу, а также заверил, что в дальнейшем при принятии решений по вопросам, которыми занимался Мишустин, будет советоваться с болеющим премьером. «Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься», — пообещал Путин, пожелав скорейшего выздоровления. В то же время он попросил Мишустина держать связь из больницы.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал в комментарии газете «Ведомости», что Мишустин поддерживает связь с коллегами и активно участвует в работе правительства.

»Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет.

Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — сообщил министр.

По его словам, преимущественно кабмин работает при помощи видеосвязи, такой формат будет сохраняться и в ближайшее время.

Незадолго до этого пресс-секретарь Мишустина рассказал, что лечение премьер-министр проходит в одном из государственных медучреждений под присмотром врачей. По его словам, терапия проходит планово, «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».

Это не первый случай заболевания коронавирусом среди членов правительства. В среду, 6 мая, стало известно, что инфекция выявлена также у министра культуры Ольги Любимовой. Об этом в комментарии изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сообщила представитель министра.

Кроме того, коронавирус был выявлен и у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. «Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении приводятся слова Якушева, который заверил, что будет лечиться под присмотром медиков в одной из городских больниц.