По пути Порошенко: Зеленский теряет доверие украинцев

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского почти вдвое упал за год его президентства. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), в настоящее время за украинского лидера проголосовали бы только 42,6% украинцев — год назад этот показатель составлял 73,2%.

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Согласно исследованию КМИС, в случае проведения выборов в конце апреля соперником Зеленского, скорее всего, вновь стал бы экс-президент Петр Порошенко — его рейтинг в текущий момент составляет 14,9%, следом идет Юрий Бойко от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,2%, у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 9,7%.

При этом речь идет только об определившихся избирателях, с учетом всех переменных картина для Зеленского вырисовывается еще более неутешительная.

Так, эксперты КМИС отмечают, что действующий президент получил бы 27,7% голосов. Но и это — первая строчка в рейтингах. Порошенко в таком случае набрал бы 9,7%, а Бойко — всего 8%.

В то же время исследование Центра Разумкова от 29 апреля показывает, что большая часть украинцев все еще доверяют Зеленскому — этот показатель составляет 59%. Однако с властными структурами ситуация обстоит иначе, действия Верховной рады поддерживают лишь 28%, правительства Украины — 32%, а нацполиции и минздраву доверяют 36% и 29% соответственно.

Стоит учитывать, что с момента вступления в должность Зеленский задался целью обновить все структуры и максимально заменить соратников своего предшественника Порошенко. Так, досрочные выборы в Раду позволили президентской партии «Слуга народа» получить большинство, а затем и выбрать новый состав правительства. Перестановки затронули полицию, СБУ, генпрокуратуру и прочие структуры, так что в данном случае отсутствие доверия народа к ним также затрагивает Зеленского.

Невыполненные обещания

Падение рейтинга президента Украины — вещь вполне объяснимая. Это связано с тем, что определенных изменений при новой власти украинцы не почувствовали. Громкие обещания Зеленского по завершению конфликта в Донбассе, восстановлению экономики и борьбе с коррупцией пока что так и остаются лозунгами.

Процесс урегулирования ситуации с самопровозглашенными ДНР и ЛНР фактически находится в тупике из-за того, что Зеленский продолжает отказываться от прямого диалога с Донбассом — тем самым повторяя политику Порошенко.

Кроме того, пока не удается добиться полного соблюдения режима прекращения огня, разведения сил на линии разграничения, а также согласования будущих выборов на территории республик.

На экономическом фронте также не все гладко, так как зависимость Украины от кредитов западных партнеров, в частности, Международного валютного фонда (МВФ) с избранием Зеленского никуда не ушла. При этом МВФ требует от Киева продвижения непопулярных реформ, в том числе снятия моратория на продажу земли. Это решение Зеленского в особенности не встретило народной поддержки и вызвало ряд протестных акций.

Положение также ухудшает кризис, вызванный пандемией коронавируса. Жесткие меры для борьбы с эпидемией нанесли сильный удар по экономике Украины. По самым оптимистичным прогнозами, в 2020 году страна потеряет как минимум 5% ВВП. По словам главы НБУ Якова Смолия, влияние пандемии на экономическую ситуацию было краткосрочным, но очень мощным.

Единственное направление, где работа относительно активизировалась, — это борьба с коррупцией. Громких дел по поимке нарушителей, действительно, стало больше. В частности, в конце апреля были уволены главы Налоговой и Таможенной служб Сергей Верланов и Максим Нефедов, одной из причин стали хищения на сумму от 5 до 10 млрд гривен (от $185 млн до $370 млн). Был также принят ряд мер в отношении депутатов для борьбы с коррупцией, в особенности речь идет об отмене неприкосновенности.

Однако особого эффекта это пока не дало — как говорил экс-премьер Украины Алексей Гончарук, коррупция возвращается в украинское правительство.

«Это вопрос к правоохранительным органам что-то доказывать, обвинять кого-то. Но те сигналы, которые я вижу с многих рынков, неутешительные», — подчеркивал политик.

Путь Порошенко

Год правления Зеленского также интересен своей определенной схожестью с началом президентства Порошенко.

Порошенко, как и Зеленский, приступил к выполнению своих обязанностей с «очищения» Рады и правительства от старой власти. Он продвинул закон «об очищении власти», который обозначил объектами люстрации всех государственных служащих, а также сотрудников органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти его предшественника Виктора Януковича.

Во время своей инаугурации Порошенко обещал организовать досрочные выборы в Донбассе, «вернуть» Крым и добиться включения Украины в Евросоюз. Однако уже через год после избрания казалось, что ситуация только ухудшилась.

Да, наметки на евроинтеграцию появились, но это лишь усилило финансовую зависимость Украины от Запада. Конфликт с ДНР и ЛНР перешагнул в разряд военных противостояний, а экономика страны начала стремительно падать вниз — с 2014 по 2015 год ВВП Украины сократился на 9,7%.

Вместе с тем падал и рейтинг Порошенко, в момент избрания его поддерживали около 47,6% украинцев, свидетельствуют данные Gallup. Через год этот показатель рухнул до отметки в 33%. В дальнейшем он продолжил своего падение, достигнув минимума в декабре 2015 года — 17%.

Как писала The New York Times в том же году, Порошенко не смог продемонстрировать определенных результатов, а украинское правительство слишком слабо и не может создать единое и независимое государство.

В определенных аспектах по этому пути идет и Зеленский, хотя выбрать другую дорогу ему мешает сформированная Порошенко система. В частности, речь идет о поощрении националистических движений, с которыми вынужден мириться действующий президент.

Несмотря на то что численность правых нельзя назвать крупной, их мнение обладает определенным весом на Украине. Об этом свидетельствует реакция Киева на прошлогодние протесты, которые были вызваны согласованием плана по предоставлению особого статуса Донбассу в рамках трехсторонней группы.

Тогда нацдвижения вышли на улицы Киева с требованием отменить это решение, а также не допустить амнистии участников конфликта. Офис Зеленского на это отреагировал невнятно, создав видимость неизвестности вокруг подписания документа, и лишь спустя определенное время признал данный факт.

Мешает президенту не только этот фактор, но и коррупция, требования западных партнеров и ряд других условностей, с которыми приходится мириться. При этом пока Зеленского все же поддерживает большая часть украинцев, да и основные проблемы ушли на второй план из-за пандемии.