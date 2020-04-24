«Спасти государство»: зачем Саакашвили нужен Зеленскому

Верховная рада Украины может назначить на пост вице-премьера экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили. 24 апреля он встретился с фракцией «Слуга народа» и ответил на вопросы депутатов, а затем и журналистов. Из слов политика стало понятно, что на посту вице-премьера он намерен заняться экономикой и переговорами с МВФ.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает», — сказал Саакашвили.

Экономическая ситуация в стране действительно ставит вопрос о предоставлении помощи от МВФ в категорию первоочередных.

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В 2020 году Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Двухлетняя программа фонда предусматривает выплату Киеву в размере $5,5 млрд. Для этого украинское правительство должно выполнить оставшееся условие — принять закон о недопустимости возвращения банков их бывшим владельцам. Инициатива, в первую очередь, направлена на олигарха Игоря Коломойского и национализированный Приватбанк. 31 марта Киев выполнил предпоследнее условие МВФ: тогда Верховная рада приняла закон о продаже земли.

И, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в переговорах с МВФ Михаил Саакашвили не станет полезной фигурой.

«Я думаю, что Саакашвили сам предложил это Зеленскому: «Давай я займусь, для начала, переговорами с МВФ и порешаю там все вопросы, я там всех знаю на «ты» и с ними пил «Киндзмараули» и т. д. и сделаю сначала эти дела, потом займусь реформированием и борьбой с коррупцией». Не думаю, что ему президент давал такое задание, — считает эксперт.

— Но позиция МВФ уже известна — они ждут, когда будет проголосован «антиколомойский» закон. Землю уже проголосовали и деньги дадут сто процентов, вне зависимости от того, будет там Саакашвили или нет. Зато Саакашвили будет рассказывать, как он решил проблему с МВФ».

Экс-президент Грузии, судя по всему, решительно настроен заняться именно экономическим сектором на Украине. По словам Саакашвили, он планирует разработать «неординарные шаги» для спасения экономики.

«Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры», — заявил Саакашвили на брифинге.

Саакашвили возвращается в игру

О том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области получил предложение занять пост вице-премьера стало известно в среду, когда об этом сообщили украинские СМИ. Позже информацию подтвердил в своем Facebook сам Саакашвили.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — написал политик.

На Украине фигура Саакашвили вызывает неоднозначную реакцию. Бывший президент Грузии ворвался в украинскую политику в самый сложный для страны период.

В 2015 году он получил пост губернатора Одесской области, но уже через полтора года покинул должность из-за конфликтов с Киевом.

После этого политик стал проявлять еще большую активность, заявляя, что причина его отставки состоит в его оппозиционности. Вместе с тем Саакашвили перешел к атаке в публичном пространстве на Петра Порошенко, который занимал пост президента.

Результатом противостояния стало лишение Саакашвили украинского гражданства и запрет на въезд в страну до 2021 года. Политик уехал на Запад, однако не раз предпринимал скандальные попытки вернуться на Украину.

Для него это было бы проще, чем вернуться на историческую родину, ведь на территории Грузии на Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел.

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы в связи с превышением служебных полномочий, а именно, покрывательстве и помиловании полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Также Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы в связи с обвинениями в организации избиения в 2005 году своего оппонента, депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из своих интервью жену экс-президента Сандру Рулофс.

В течение года приговор экс-президенту будет вынесен еще по двум уголовным делам — за растрату государственных средств и по делу о жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

Как Саакашвили встал между Украиной и Грузией

И хотя отношения между Украиной и Грузией находятся на высоком уровне, потенциальное назначение Саакашвили может их испортить, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение», экс-председатель грузинского парламента, Нино Бурджанадзе.

«Безусловно, это будет иметь определенное негативное влияние на отношения Грузии и Украины, потому что человек, против которого в Грузии возбуждено уголовное дело, назначается на такую высокую должность. Это говорит о том, что даже с такой дружеской страной, как Украина, у нашего правительства нет авторитета, это, к сожалению, вот так», — считает Нино Бурджанадзе.

Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.

«Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций», — заявил журналистам Гахария.

Он также сообщил, что со стороны Киева, как стратегического партнёра Тбилиси, было бы «категорически неприемлемо» назначать на подобный пост человека, осужденного в Грузии за тяжкие преступления и находящегося в розыске.

На заявления, звучащие из Грузии, весьма резко отреагировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать,

— сказал Арахамия. — Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна».

Для грузинских властей ситуация осложняется тем, что страна готовится к назначенным на осень парламентским выборам. За места в парламенте поборется и партия экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД). И хотя сейчас Саакашвили официально не имеет отношения к этому политическому движению, гарантий в том, что он, заняв пост вице-премьера Украины, не начнет способствовать победе соратников на выборах, — нет. Более того, заняв пост вице-премьера, Саакашвили получит дипломатический иммунитет.

«В определенном смысле, конечно, голосов ЕНД это прибавит. Во-первых, Саакашвили, если он будет назначен, в силу своего характера будет пиарить вовсю и заниматься пропагандой, — отмечает Нино Бурджанадзе. — Это и моральная поддержка, которая, безусловно, важна для его сторонников – лидер партии назначен в другой стране на такой высокий пост. С другой стороны, это еще и финансовые ресурсы, которыми он может помочь своей партии и, конечно же, трибуна, которую он безусловно может использовать».

Популярный на Западе реформатор

Неоднозначная репутация Михаила Саакашвили вызвала на Украине дискуссию о целесообразности его возвращения в политику. В комментарии «Интерфаксу» пресс-служба Офиса президента заявила, что выбор Саакашвили на пост вице-премьера обусловлен его популярностью на международной арене и «опытом успешного внедрения реформ».

«Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», — заявили в ОП.

Именно популярностью Саакашвили на Западе и его сложившимся образом реформатора объясняет Михаил Погребинский выбор Зеленского.

«Президент, по видимому, дает себе отчет в том, что ответственность за происходящее все равно будет нести он, потому что в правительстве тяжеловесных фигур вообще нет. Поэтому, мне кажется, что Зеленскому понравилась сама идея — привлечь такого тяжеловеса, который имеет еще репутацию на Западе успешного реформатора. Но сам президент наш ничего не понимает в этих реформах. Кроме того, он ничего не знает реально, как это происходило в Грузии, в чем же Саакашвили реформатор и какая цена была этих реформ и даже то, что получалось в Грузии, совсем не может получиться на Украине», — отмечает эксперт.

С марта Офис президента проводит серьезные кадровые перестановки в правительстве. 4 марта Верховная рада отправила в отставку кабинет министров Алексея Гончарука, проработавший всего полгода, и утвердила состав нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

Когда же Зеленский сформировал свой первый состав кабмина, стало ясно, что при выборе членов правительства президент руководствовался незапятнанной репутацией политиков. На деле, однако, получилось так, что в правительстве оказались люди, не обладающие популярностью. Любые ошибки и противоречивые решения премьер-министра часто сказывались на рейтинге самого президента.

В правительство Дениса Шмыгаля уже вошли люди, имеющие некоторый политический вес в стране. Министерство финансов Украины, например, возглавил Игорь Уманский, который исполнял обязанности главы ведомства еще в правительстве Юлии Тимошенко. Однако уже 30 марта он покинул свой пост.

«Саакашвили как бы усилит позиции самого Зеленского, а если не усилит, так это он виноват. И не Зеленский будет нести ответственность за эти реформы, а будет нести ответственность этот парень, который имеет репутацию, такой тяжеловес.

И до сих пор Зеленскому удавалось не нести ответственность за то, что происходит в этой стране, из-за чего у него и сохранялся высокий рейтинг. Но я думаю, что он ошибается. Никакой пользы от этого еще одного клоуна не будет и, наоборот, это может ускорить крах его президентства», — считает Погребинский.

Впрочем, как бы то ни было, назначение Михаила Саакашвили еще не состоялось. Как сообщают украинские издания, в «Слуге народа» пока не набирается достаточное количество голосов для этого. Однако, так или иначе, серьезных свершений от бывшего грузинского президента мало кто ждет.

«Зеленский ведет себя как ребенок который набедокурил и ищет взрослого который будет разгребать последствия, может быть, таким взрослым он считает Саакашвили, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. — Он может добавить яркости — это факт. Во всем остальном большие сомнения, если Зеленский думает, что он Саакашвили будет отражать от него удары, то он глубоко ошибается. Саакашвили достаточно опытный политик, чтобы весь негатив сбросить. И скорее, он его сбросит на Зеленского».

По мнению Нино Бурджанадзе, Саакашвили на посту вице-премьера не сможет добиться серьезных успехов.

«Конечно, первые какие-то месяцы он обязательно получит широкую поддержку населения — это у него хорошо получается. А когда у него дела не пойдут в гору, он уже будет пальцем показывать на совершенно других людей, — считает Бурджанадзе. — Во всяком случае, то, что он будет играть негативную роль в отношениях Украины и Грузии и в отношениях Украины и России — для меня это однозначно. Он принесет серьезный пиар, он будет привносить много идей, в том числе, и интересных идей, безусловно. Но многие из них будут чистым пиаром».

Сам Саакашвили в своем Facebook сообщил, что голосование по его кандидатуре на пост вице-премьера состоится 30 апреля. В поддержке президента по этому вопросу экс-президент Грузии полностью уверен.

«Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг. Но, по-прежнему, я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине», — написал он.