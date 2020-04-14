«Экстраординарные меры»: справится ли ЕАЭС с карантином

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам. Об этом он заявил во время первого онлайн-саммита Евразийского экономического совета.

Реклама

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал Путин. При этом российский лидер уверен, что справиться с возникшей проблемой можно только совместными усилиями международного сообщества.

«Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие – коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в Группе двадцати, и в СНГ» , — отметил президент.

Коллеги Путина по ЕАЭС в целом разделяют эту позицию.

Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против любых ограничений в рамках Союза, поскольку для Еревана крайне важно обеспечить бесперебойные поставки в рамках ЕАЭС.

Он считает, что ситуация с пандемией стала испытанием для союза пяти стран — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. «Готовность наших стран к сотрудничеству и взаимной поддержке, которая была выражена в эти дни, свидетельствует о том, что интеграция состоялась и имеет большой потенциал развития. Уверен, что все мы будем стремиться и далее ее укреплять, несмотря на все трудности и неблагоприятные обстоятельства», — сказал Пашинян.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддержали эту позицию.

Однако каких-либо конкретных решений по итогам саммита принято не было.

Лидеры ограничились совместным заявлением, в котором говорилось о необходимости оказывать друг другу содействие в борьбе с пандемией. Правительствам стран-членов а также их центральным банкам было поручено скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения COVID-19. Как будет реализовываться это поручение — неизвестно. Особенно с учетом того, что каждая из стран Союза предприняла абсолютно автономные меры для борьбы с пандемией.

Например, в Армении действует режим ЧС и полный карантин. Эти меры продлены в республике до 14 мая. В Казахстане режим ЧП продлен до 1 мая. В Киргизии режим ЧС действует до 15 апреля, в правительстве обсуждается возможность его продления еще на две недели. В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней — граждане придерживаются принципов самоизоляции, ограничивается работа бизнеса. В отдельных регионах вводятся дополнительные меры: например, в Москве введен пропускной режим.

На этом фоне сильно выделяется Белоруссия. Президент этой страны отрицает угрозу от пандемии, отказываясь вводить какие-либо ограничительные меры.

Лукашенко советует белорусам чаще проветривать помещение, ходить в сауну, лечиться водкой, а также вовремя завтракать, обедать и ужинать. По мнению белорусского лидера, «трактор всех вылечит». Буквально за день до саммита ЕАЭС, президент Белоруссии заявил, что граждане его страны не умирают от коронавируса.

«У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — заявил он. Тем временем, официальные данные говорят, что от инфекции в стране скончались 29 человек. Число зараженных приближается к трем тысячам. Прибывшая на прошлой неделе в республику комиссия ВОЗ пришла к выводу, что Белоруссия вступила в новую фазу распространения эпидемии.

В таких условиях говорить о единой политике ЕАЭС по борьбе с коронавирусом не приходится. Более того, даже интеграционные и сугубо экономические меры грозят еще большим распространением коронавируса по странам Союза, если речь идет о взаимодействии с Белоруссией.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев,

ситуацию обостряет тот факт, что в 2020 году именно Белоруссия является председателем ЕАЭС.

«Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович полностью придерживается позиции Лукашенко. Как следствие, в организации пандемия коронавируса считается психозом», — отмечает эксперт.

Суздальцев указывает, что поскольку три из пяти стран Союза граничат с первым очагом заражения — Китаем, ЕАЭС должен был предпринять меры для предотвращения распространения инфекции еще в январе. Однако до сих пор на уровне организации никакие действия предприняты не были.

«Страны спасаются поодиночке. Если помощь и оказывается, то в одностороннем порядке со стороны России», — подчеркивает Суздальцев. Здесь можно вспомнить о том, что Москва, по данным Роспотребнадзора, передала в страны ЕАЭС более 70 тысяч тестов на коронавирус. Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, благодаря этим тестам были выявлены первые случаи заболевания в Белоруссии, Армении и Киргизии.

Тем не менее, в Минске такую помощь не оценили. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил об отказе закупать российские тесты, назвав их ненадежными.

Более того, комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, белорусский министр отметил, что «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь».

В ходе нынешнего саммита заявления Александра Лукашенко несколько отличались от уже привычной риторики Минска. «Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше», — говорил Лукашенко, уверяя своих коллег, что «в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций».

В целом же, из заявления Лукашенко следовало, что Минск в большей степени обеспокоен экономическими последствиями пандемии, нежели гуманитарными. В частности, он призвал Россию оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ, сделав их более гибкими в условиях кризиса. А также сохранить для Белоруссии транзитный коридор с другими странами ЕАЭС через Россию.

Разность позиций по борьбе с пандемией — не единственный фактор, мешающий принятию единого для ЕАЭС подхода к проблеме.

Как отмечает Андрей Суздальцев, существующая в рамках Союза бюрократическая система делает затруднительным принятие каких-либо оперативных мер. «Решения принимаются очень долго. Но это мы видим также и на примере ЕС и других интеграционных объединений», — поясняет эксперт.