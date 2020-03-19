Дело в Украине: почему Минск не признает Крым российским

Президент России Владимир Путин объяснил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, потому что хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

Отвечая на вопросы представителей крымской общественности, Путин подчеркнул, что Минск имеет право на самостоятельность. Он напомнил, что у Белоруссии и России союзное, но не единое государство.

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь — независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — сказал глава государства.

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Президент также выразил надежду, что «когда-нибудь будут решены вопросы» об авиасообщении Белоруссии с Крымом.

Лукашенко уже не раз говорил, что считает вопрос принадлежности полуострова закрытым. В декабре прошлого года в интервью «Эху Москвы» он напомнил, что еще в 2014 году на вопросы об этом регионе отвечал: «де-факто Крым российский».

При этом официально Минск до сих пор не объявил, что признает присоединение Крыма к России. Глава белорусского МИДа Владимир Макей объяснял, что республика старается придерживаться нейтральной позиции в этом вопросе.

На тему Крыма Лукашенко высказывался еще в марте прошлого года. Тогда он заявил, что у лидеров России и Белоруссии «полное понимание и взаимопонимание» по вопросу территориальной принадлежности полуострова. Он выразил благодарность Путину за то, что тот понимает его положение. Глава Белоруссии признал, что многие люди в России призывали его признать российскую принадлежность Крыма.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну, пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то... У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло... В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал в подобных вопросах смотреть на ситуацию «дальше и глубже» и попытаться «хотя бы в данном случае» его понять.

Он заявил, что не может быть марионеткой: «подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать».

«Хотя американцам и Западу я всегда говорю — по-настоящему я должен был высказаться в поддержку России. Они спросили: а почему? Я говорю — не в самостоятельной позиции. Это с европейцами у меня был диалог, и не с одним. Говорю: когда Вашингтон принимает решение абсурднейшее, вы бегом, спотыкаясь, принимаете этот забег, чтобы их поддержать. А почему я не должен поддержать Россию? Пусть даже вопреки какому-то здравому смыслу. Вы же это постоянно делаете», — обратил внимание глава Белоруссии.

В сентябре того же года Лукашенко выразил мнение, что сейчас возможность возвращения Крыма Украине исключена. «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — ответил белорусский лидер на вопрос журналистки на встрече с украинскими СМИ.

Глава государства подчеркнул, что «нет такой силы, которая против желания России может это сделать», поскольку сейчас россияне в этом вопросе, по его словам, поддерживают официальные власти.

При этом президент допустил, что это может произойти, «когда изменится политика».

«Может, новое поколение россиян будет у власти — может быть», — сказал он.

Крым перешел под юрисдикцию России в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Тогда на полуострове прошел референдум. По официальным данным, за вхождение региона в состав РФ высказались более 95% крымчан.

Украина и ряд западных стран до сих пор не признают российскую территориальную принадлежность Крыма. Официальный Минск также до сих пор не поддержал суверенитет России над полуостровом.