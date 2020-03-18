Один суд, одна таможня: что Москва предлагала Минску

В содержании 31-й «дорожной карты» по созданию Союзного государства России и Белоруссии говорится о создании 12 наднациональных органов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на три источника.

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По информации издания, последняя «дорожная карта» предполагает создание единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты, счетной палаты и суда Союзного государства, единого таможенного органа, единого органа по учету собственности Союзного государства, единого налогового и антимонопольного органов, а также единых регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, рынков газа, нефти и электроэнергии.

По созданию каждого из этих органов также предлагается разработать «дорожные карты».

Кроме того, в 31-й «карте» говорится о создании совместной оборонной стратегии России и Белоруссии, унификации законодательства по части спецслужб и правоохранительных органов.

В процессе интеграции двух государств одной из главных тем стало как раз существование 31-й «дорожной карты». О ее содержании частично рассказал в конце декабря Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра России. Так, чиновник сообщил, что работа, в первую очередь, ведется по созданию 30 основных «карт», после успехов на этом направлении «можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

На следующий же день президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором заявил, что, согласно его договоренностям с Владимиром Путиным, 31-я «дорожная карта» не подлежит обсуждению.

«Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все по-своему, особенно через правительство… Недавно прочитал: Дмитрий Анатольевич [Медведев] об этом высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент», — рассказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что договорился со своим российским коллегой не трогать эти темы.

«Дословно: «Слушайте, что вы снова с этой 31-й картой? Мы же с президентом Белоруссии договорились, мы вообще не трогаем эти вопросы, зачем вы лезете снова, связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и т.д.» Цитата полная», — привел слова Путина Лукашенко.

В процессе работы над интеграцией государств в обществе неоднократно поднималась тема возможного нарушения суверенитета Белоруссии в связи с перспективой создания наднациональных органов. Однако Александр Лукашенко настойчиво опровергает подобные предположения.

«Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство, — говорил Лукашенко в сентябре. — Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?»

Как сообщает РБК, в 2019 году стороны, действительно, приняли решение сосредоточить усилия над работой по 30 «дорожным картам», принять их пакетом и лишь затем, возможно, обсудить 31-ю. Сейчас же переговоры по инициативе Минска приостановлены, пишет издание со ссылкой на источник.

Основным противоречием на данном этапе работы над интеграцией стали вопросы цен на нефть, а именно — изменение налоговой политики в России.

Москва приняла решение снижать вывозные пошлины на нефть, увеличивая при этом налог на добычу полезных ископаемых. Минск же в прошлом, покупая российскую нефть, не оплачивал пошлину. Теперь Белоруссия твердо настаивает на компенсации за налоговый маневр.

Лукашенко заявлял, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд — и все из-за налогового маневра РФ. Потери бюджета в нефтяной отрасли от реформы только в 2020 году Минск оценивал в $400 млн.

К началу 2020 года стороны так и не смогли нащупать компромисс в столь чувствительном вопросе, и с 1 января поставки российской нефти были приостановлены.

21 февраля Александр Лукашенко сообщил, что президент России предложил ему по телефону компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. По его словам, компенсация будет предоставлена за счет снижения премий, которые сейчас получают российские нефтяные компании от Минска при поставках в Белоруссию.

Однако уже через несколько дней на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем Лукашенко пожаловался, что российские министры по-своему трактуют договоренности двух президентов относительно российской компенсации за налоговый маневр.

«Не успели мы с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то — это их дело — компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн, то 300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности. Беру запись разговора: четко, черным по белому — была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой?» — сетовал Лукашенко.

6 марта глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.

11 марта председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Москве с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. В ходе встречи белорусская сторона представила новые предложения для нефтяных компаний. При этом Румас также подчеркнул, что Минск планирует каждый месяц покупать минимум два танкера нефти из альтернативных источников, даже если стороны договорятся об условиях российских поставок. От результатов переговоров с Москвой зависит лишь объем закупок, пояснил белорусский премьер. Минск уже договорился о поставках нефти из Азербайджана, также ведет переговоры с Казахстаном. Однако сейчас Белоруссии приходится импортировать сырье по мировой цене.