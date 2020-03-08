Не тот президент: Украине предсказали коллапс

Попытки украинского президента Владимира Зеленского найти профессионалов в новый состав правительства являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Свое мнение он выразил на сайте издания «Главред».

По словам политолога, итогом реформ прошлых властей стало «окончательное разрушение ценности госслужбы».

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«Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз этого демонтажа государственного управления. Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом», — говорится в высказывании эксперта, опубликованном на сайте издания.

Он добавил, что при этом никуда не исчезло влияние олигархов, которые могут сделать так, что «тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов».

Эксперт отметил, что «под маской борьбы с коррупцией был запущен вирус разложения государства путем дробления его институтов».

По мнению Романенко, нынешний глава государства «упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов». В связи с этим, уверен политолог, Зеленский сделал ставку на «своих» и рекомендованных лиц, но не на профессиональных политиков.

«Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке», — обратил внимание Романенко.

«Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра», — рассказал политолог.

Говоря об отставках, он имел ввиду недавние перестановки в кабмине Украины. Так, на внеочередном заседании в минувшую среду депутаты Верховной рады отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата, при том, что необходимый минимум голосов составляет 226. Новым премьером назначен по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

В то же день Гончарук заявил, что считает Владимира Зеленского хорошим руководителем государства. Он также признался, что за те полгода, что был на должности премьер-министра страны, он ни разу не получал незаконных команд от президента.

«Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко всем донести», — подчеркнул экс-глава правительства.

Как добавил Гончарук, того срока, что работал кабмин, мало для оценки его деятельности — однако он понимает, что того, что было сделано правительством, может быть недостаточно. Среди достижений экс-премьер указал на выставление рекордного количества объектов на приватизацию, а также успешные концессионные конкурсы.

«Я призываю вас не сбавлять темп. Все то, что мы начали вместе, должно быть завершено. Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений, — по всему этому нам нужно принять решение», — сказал Гончарук.

Незадолго до смены кабмина Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой правительства под руководством Гончарука. Это правительство «знало, что делать», но этого мало, посчитал глава Украины. По его мнению, «надо очень много работать, надо делать». В то же время он отметил, что это был первый состав министров, где «нет коррупции».

«Но не красть — это мало. Это правительство новых лиц, но новые лица — это мало. Нужны новые мозги и новые сердца», — уверен Зеленский.