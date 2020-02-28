Приезжайте, посмотрите: в посольстве РФ ответили Помпео по Крыму

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США перестать вводить в заблуждение общественность по поводу ситуации в Крыму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской дипмиссии, такой ответ был дан госсекретарю Майклу Помпео на его высказывание, прозвучавшее в четверг.

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По мнению Помпео, российские власти в Крыму «нарушают права человека», в частности — крымских татар, также госсекретарь потребовал вернуть полуостров Украине.

За последние шесть лет с момента воссоединения Крыма с Россией американские представители так и не приехали «посмотреть на полуостров своими глазами», чтобы увидеть реальное положение дел в республике.

В посольстве заявили, что готовы обеспечить все условия для визита американцев в Крым. «Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — добавили в дипмиссии. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сделал очередное заявление по случаю шестой годовщины «крымской аннексии». «Как подчеркивается в крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма»,— сказал он.

Политик добавил, что «нарастающая милитаризация» полуострова угрожает «общей безопасности». Кроме того, госсекретарь обвинил власти РФ в «ущемлении интересов крымских татар». «США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России», — подчеркнул Помпео. Он отметил, что

санкции снимут после возвращения Крыма Украине и выполнения «обязательств по минским соглашениям». США регулярно публично заявляют, что не считают Крым частью России, хотя даже президент Дональд Трамп однажды признал, что это — «русский полуостров».

Отметим, что полуостров стал российским по итогам общенародного референдума в 2014 году.

Безопасность Крыма значительно укрепилась после присоединения. В настоящее время в регионе дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк и 39-й вертолетный полк.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент подчеркнул, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда».

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — удивился Путин.

Отнюдь не все в Соединенных Штатах считают, что Крым не является российским. В начале ноября прошлого года экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в своей статье призвал Соединенные Штаты признать переход Крыма под российскую юрисдикцию. По его мнению, это нужно для того, чтобы улучшить отношения между Западом и Москвой.

Бывший дипломат заявил, что добиться этого можно, применяя реалистическую политику в отношении России. Ортблад отметил, что такой шаг «принесет выгоду, в отличие от наших санкций».

«Население Крыма исторически было и остается преимущественно русским», — заявил американский общественник.

В начале осени 2018 года представители делегации общественных деятелей из Соединенных Штатов, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением жителей Крыма. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила Демарест.