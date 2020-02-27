Не ваш: Помпео потребовал от России вернуть Крым

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон не признает суверенитет России над Крымом. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Госдепартамента, приуроченное к шестой годовщине «крымской аннексии».

«Как подчеркивается в крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — подчеркнул Помпео.

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Он добавил, что «нарастающая милитаризация» полуострова угрожает «общей безопасности». Кроме того, госсекретарь обвинил власти РФ в «ущемлении интересов крымских татар». «США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России», — подчеркнул Помпео. Он отметил, что

санкции снимут после возвращения Крыма Украине и выполнения «обязательств по минским соглашениям». США регулярно публично заявляют, что не считают Крым частью России, хотя президент Дональд Трамп однажды признал, что это — российский полуостров.

Годом ранее со схожим предложением выступило НАТО — на пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Североатлантический альянс призвал Россию «вернуть» Крым Украине. В НАТО пояснили, что считают присоединение Крыма «серьезным нарушением международного права», а также угрозой для «евроатлантической безопасности».

Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что, если бы процесса присоединения не произошло, в Крыму появилась бы военная структура НАТО. «Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — говорил член Совфеда.

Отметим, что полуостров стал российским по итогам общенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Безопасность Крыма значительно укрепилась после присоединения. В настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).

В апреле о «российской агрессии» говорил бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Россия якобы готовится к «полномасштабной войне» в Европе, и Украина в этом конфликте станет «первым плацдармом». Турчинов тогда назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

Москва неоднократно подчеркивала, что внешняя политика РФ не носит агрессивного характера. Однако при этом страна готова к отражению любой внешней угрозы, заверили в Кремле и парламенте.

В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки. В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», ракетно-пушечные установки «Панцирь-С1», также противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион» — гроза авианосцев. В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент подчеркнул, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда».

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин. Он также заметил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.

«Принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — добавил глава страны. По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.