Цену набивают: в Крыму ответили на план Киева вернуть полуостров

Вернуть Крым в состав Украины нужно за 12 шагов, перехватив регион у России. Такое мнение выразил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает радиостанция «Новое время».

«Крым выскользнет из ослабевших рук России, а Украина его перехватит», — назвал политик 12-й шаг украинской стратегии. Предшествующие 11 шагов Кулеба обозначать не стал.

Он также выразил надежду, что в отношении Крыма примут стратегию мира, аналогичную представленной на Мюнхенской конференции по безопасности для Донбасса. Напомним, тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести выборы в Донецкой и Луганской областях страны, а также в Крыму в октябре 2020 года.

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Киев будет неизбежно принят в состав Европейского Союза и НАТО, также уверен вице-премьер. «Украина стремится измениться. И движение в ЕС и НАТО — это прежде всего инструмент изменений», — добавил чиновник. Он также заявил, что ведущие европейские державы «страдают» от «глубоко укорененного русофильства, с которым трудно, но можно бороться».

По словам Кулебы, для борьбы с русофильством нужны «время, ресурсы и здравый смысл».

В ответ на слова вице-премьера украинского правительства вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что в Киеве «давно смирились» с российским статусом полуострова, но набивают себе цену в глазах Запада.

«Все уже по факту смирились, что Крым — это составная часть Российской Федерации. В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов. Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова», — подчеркнул Бобков.

Крымский парламентарий добавил, что Крым выходит из искусственно сотворенной изоляции, развивая народную дипломатию, бытовые и деловые контакты с миром.

«В реальной жизни никто не считает Крым украинским», — подчеркнул российский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины. «Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — отметил он.

Зеленский также признал, что в ближайшее время Украина не в состоянии вернуть Крым. «Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра», — отметил он.

Наконец, Зеленский отказался «менять» Крым на мир в Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки», — сказал украинский президент. Он также подчеркнул, что война прекратится в Донбассе, а мир установится в Крыму.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно обращал внимание, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

В мае глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что альянс по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова.

В то же время новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал, что альянс продолжит поддерживать Украину в военной сфере. «Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — уточнил военачальник.

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной прояснил вопросы о принадлежности Крыма. «Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России», — заявил представитель Кремля.