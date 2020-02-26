Партнер Коломойского: Зеленскому нашли нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский изучает кандидатуру на пост премьер-министра страны — бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства в 2010-2012 года Сергея Тигипко. Как сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве Украины, Тигипко может сменить действующего премьера Алексея Гончарука.

Переговоры с Тигипко продолжаются, поэтому говорить с прессой о возможном назначении они не уполномочены, отметили собеседники издания. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос СМИ, а представитель основанной Тигипко финансовой группы «ТАС» отказался от комментариев.

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Возможный новый премьер Украины работал в госорганах с 1997 года. Тигипко занимал должности вице-премьера, возглавлял министерство экономики и Нацбанк Украины. При президенте Викторе Януковиче он находился во главе министерства социальной политики.

В 1980-х годах Сергей Тигипко работал в руководстве днепропетровского комсомола. Кроме того, Тигипко был председателем правления Приватбанка, его партнерами по бизнесу были Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

Стоит отметить, что Тигипко попадает под закон о люстрации как бывший член правительства при Януковиче. Ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня, отмечает Kyiv Post.

Непонятно, как офис президента намерен обойти этот закон, однако ранее «люстрационную» норму игнорировали — бывший глава ОП Андрей Богдан в 2011 году работал советником тогдашнего премьер-министра Николая Азарова. После прихода к власти Владимира Зеленского на Украине началась громкая кампания по борьбе с коррупцией. 12 июля Зеленский внес в Верховную раду еще один законопроект о люстрации. Украинский лидер предложил расширить действие люстрации на президента, депутатов, министров и других чиновников высшего ранга, занимавших должности после «евромайдана».

Кроме того, Тигипко дважды участвовал в выборах президента Украины — в 2010 и 2014 годах. В первый раз он занял третье место с 13% голосов, уступив Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко. В 2014 году Тигипко исключили из «Партии регионов», и он основал свою политическую партию — «Сильную Украину». Выиграть он не сумел, заняв пятое место с 5,23% голосов. Голосовали за него в основном на юго-востоке Украины.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому прошение об отставке, которое тот отказался подписывать. Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству возможность продолжать работу при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Поводом для подачи заявления об уходе с должности стал скандал, разразившийся на Украине после того, как 15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика. На диктофон были записаны фрагменты, предположительно, неформального совещания Гончарука перед встречей с Зеленским в середине декабря.

«История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», — гласила подпись под первым роликом.

Премьер просил собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признал, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Кроме того, за столом обсуждалась возникшая пирамида гособлигаций, которая тревожит Зеленского. На другой записи Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой.