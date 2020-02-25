Новое «вмешательство»: сенаторы США требуют наказать Россию

Лидеры Демократической партии в сенате США рассказали об отправке письма госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России — и, возможно, самого президента России Владимира Путина — за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.

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Речь идет о Чаке Шумере, член комитета сената по международным отношениям Боб Менендес и сенаторе Шерроде Брауне. Они в письме призывают Помпео и Мнучина «определить и нацелить санкции на всех, кто ответственен за продолжающееся вмешательство в выборы, включая президента Путина».

«Сделать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и сохранности нашего избирательного процесса», — говорится в письме.

Сенаторы напомнили, что ранее американской стороной уже были введены санкции против широкого круга российских разведывательных органов, включая ГРУ, ФСБ и Технологический центр спецслужбы в Санкт-Петербурге.

«По сути, нет более серьезных угроз национальной безопасности, чем те, которые систематически подрывают веру в то, что мы делаем, в наши демократические принципы», — подчеркнули политики.

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен опроверг эту информацию и сообщил, что американские власти могли переоценить влияние России на электоральную компанию, сообщает портал Axios.

Тремя днями ранее американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу о том, что Россия якобы пытается помочь его президентской кампании в рамках попытки «вмешательства» в электоральную процедуру, пишет The Washington Post.

Об этом стало известно после закрытого слушания в комитете палаты представителей. Конгрессмен же в ответ на это заявил, что не примет «помощь» Москвы, и предостерег внешние силы от вмешательства в выборы американского президента.

«Мне все равно, честно говоря, кого Путин хочет сделать президентом. Мое послание Путину предельно ясно: держитесь подальше от американских выборов, и я, как [будущий] президент, позабочусь об этом», — указал Сандерс.

Он также уточнил, что считает Россию виновной во «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, когда гонку выиграл республиканец Дональд Трамп.

«В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы создать раскол в нашей стране, и я понимаю, что они делают это опять в 2020 году. Некоторые из тех уродливых вещей в интернете, приписываемых нашей кампании, вполне могли прийти не от наших настоящих сторонников», — сказал политик.

В свою очередь, кандидат Демократической партии США на президентских выбора 2016 года Хиллари Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина.

Об этом она написала на своей странице в Twitter. Клинтон заявила, что Трамп «вновь принимает российскую помощь», без которой не сможет одержать победу на выборах в 2020 году.

Накануне глава Белого дома назвал фикцией информацию о том, что Россия уже начала вмешиваться в выборы президента США 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу государства.

По данным The New York Times, сотрудники американских разведслужб предупредили о вмешательстве в будущие выборы палату представителей конгресса, подконтрольную демократам. Сведения об этом «предупреждении» подтвердили газете пять источников, ознакомленных с текстом доклада.

«Еще одна кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе, говорит о том, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от демократов, которые все еще не могут после двух недель подсчитать свои голоса в Айове. Обман №7!» — ответил на эту публикацию Трамп в Twitter.

В материале NYT указывается, что Москва стремится подорвать доверие к избирательной системе США в ходе этой предвыборной кампании, заявили в американской разведке. Вмешиваться Россия якобы будет как в праймериз Демократической партии — противников республиканца Трампа, так и в общий ход выборов.

Сейчас российские спецслужбы, убеждены их американские коллеги, пытаются принудить граждан США распространять дезинформацию и обходить механизмы социальных сетей, направленные на борьбу с fake news — поддельными новостями.

«Русские хакеры также планируют кибератаки, причем их замаскируют — чтобы они выглядели так, как будто исходят из Тегерана (столица Ирана)», — говорится в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал параноидальными заявления о «вмешательстве» России в выборы в США. По словам Пескова, количество таких сообщений будет расти по мере приближения выборов.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — отметил представитель Кремля.

На фоне происходящего бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что не удивлен появлению такой информации. Он подчеркнул, что знал «о таком вмешательстве» еще в годы нахождения на посту американского вице-президента.

«Я гарантирую вам, что они (российские власти. — «Газета.Ru») вовлечены в это», — заключил Байден.

Бывший вице-президент добавил, что готов поднять этот вопрос на встрече с представителями из России в случае победы на ноябрьских выборах президента США в 2020 году.

Чуть позднее Байден заявил об атаках на него российских ботов на Facebook. Об этом сообщает Fox News. Политик назвал себя «человеком, который, скорее всего, победит Трампа». Он подчеркнул, что такая перспектива не устраивает российскую сторону, что и стало причиной атак.

Россия «потратила много денег» на ботов, заявил Байден. При этом он добавил, что информация об атаках получена от его собственного персонала, а не от официальных разведывательных источников или компании Facebook.

Глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил о готовности Москвы передать Вашингтону доказательства невмешательства в выборные процессы в США.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, российской стороне непонятны основания для обвинений со стороны США, но при этом Москва готова обсудить каждое из них с Вашингтоном.

«Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия также предлагала дать американской стороне политические гарантии о невмешательстве в дела США, но они не приняли данное предложение и по-прежнему отказываются от переговоров.

Крутских также заявил, что Москва ранее выказала готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, но Вашингтон не согласился на это, мотивировав свой отказ «чувствительностью» этих материалов».

Как подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, Россия «строго и неукоснительно» соблюдает принцип «невмешательства во внутренние дела США».