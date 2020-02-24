Пустословие: Пушков ответил Трампу на слова о России и Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости примирения между Россией и Украиной. Сенатор написал в Twitter, что слова без действий немногого стоят.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — возмутился Пушков.

По его словам, заявления американского лидера лишь подтверждают, что пустая болтовня «мало что означает».

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23 февраля Трамп заявил, что улучшение отношений России и Украины были бы в интересах всего мира. «Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира», – отметил глава США.

В Госдуме слова Трампа приветствовали. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что хотел бы «по кирпичикам разобранной стены» между РФ и Украиной.

«Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — подчеркнул он в разговоре с RT. Он добавил также, что

слышать подобные заявления от Трампа приятно. Кроме того, Бальбек призвал западный мир «с вниманием прислушаться» к словам американского лидера.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков предположил, что Трампу стоит «пошатнуть» некоторые устоявшиеся позиции Вашингтона. «Он на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез с этой политикой», — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами. Кроме того, ОБСЕ официально признала, что Вооруженных сил РФ нет на украинской территории и территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что

Кремль придерживается позиции налаживания отношений с Украиной, а не стратегии противостояния.

Также Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна всегда хотела улучшения отношения с украинской стороной. По его мнению, ухудшение отношений Украины и России противоречит исторической логике.