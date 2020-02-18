От Украины до Ливии: чего Лавров и Шойгу добились в Риме

В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.

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Как отметил глава итальянского МИД, Рим готов к укреплению сотрудничества с Москвой «по всем темам, которые представляют интерес для Европы».

«Я говорю в данном случае и об окружающей среде, о международной торговле, о безопасности, здравоохранении. Поэтому эти вопросы должны обсуждаться безотносительно того, каким образом развивается ситуации в разрешении украинского кризиса», — подчеркнул Луиджи Ди Майо.

Министры обсудили и тему выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В сентябре президент России Владимир Путин предложил мировым лидерам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. В ходе совместной пресс-конференции Сергей Лавров положительно оценил намерения Италии принять предложение российского лидера.

«Привлекли внимание наших коллег к тому, что осенью прошлого года президент Путин обратился ко всем лидерам стран НАТО и других государств с предложением о том, чтобы договориться о совместном моратории на развертывание таких систем...

Я с удовольствием отметил, что в одном из своих интервью на днях Луиджи Ди Майо сказал, что Италия не видит причин, по которым приглашение президента Путина начать диалог должно быть отклонено, и призвал не уклоняться от этого предложения», — сказал Лавров.

Лоренцо Гуэрини, в свою очередь, заявил, что Рим приветствует укрепление диалога НАТО с Россией как с одним из основных игроков на международной арене.

«Мы также полностью уверены в необходимости развивать эффективный диалог, ясный и конкретный, с основными действующими лицами на международной арене, для того, чтобы стратегические интересы нашей страны соблюдались, — подчеркнул глава минобороны Италии. — Москва является одним из основных участников этого диалога. Для нашей страны невозможно не учитывать роль Москвы в этом направлении. Это должно быть ясно, что в рамках НАТО Италия тоже поддерживает всегда эту роль России».

Что касается международной повестки, то, как и ожидалось, особое внимание стороны уделили процессу урегулирования конфликта в Ливии. Организовать переговоры между ливийским правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и генералом Халифой Хафтаром, который в апреле объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи, пытались и Россия, и Италия. В обоих случаях оппоненты прибыли на переговоры, однако отказались от личной встречи. Ощутимых результатов это так и не принесло.

«Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог, обсудили пути реализации решений, которые были приняты в ходе Берлинской конференции в январе этого года. Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги. Ну и, конечно, необходимо безусловно уважать прерогативы Совета безопасности ООН», — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.

Глава МИД России добавил, что в результате встречи стороны договорились о продолжении «плотного диалога на ливийском направлении», а также проведении специальных консультаций, которые могут состояться через несколько недель.

Признаваемое ООН правительство национального согласия в Триполи пользуется поддержкой Турции и Катара. Официально сторону Хафтара занимает Египет, однако многие также уверены в том, что фельдмаршалу помогают Италия, Россия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты. Официально Рим и Париж ратуют за ПНС, однако их бездействие в военном противостоянии сторон укрепляет подозрения Сараджа в переменчивости его союзников.

Предметом интереса многих международных игроков стали природные ресурсы Ливии. У Италии, однако, есть и другой мотив для скорейшего урегулирования ситуации. Из-за географического положения Рим ощущает на себе последствия затянувшегося конфликта в виде беженцев, причем с этой же проблемой Италия столкнулась и из-за ситуации с Сирии.

На пресс-конференции Сергей Шойгу заявил, что сейчас сирийское правительство контролирует 90% территории страны.

«Достаточно уверенно продолжается освобождение от оставшихся мелких очагов терроризма на территории Сирии», — сказал он по итогам переговоров.

По его словам, пять лет назад в Сирии территории, контролируемые правительством, составляли 18% от площади страны.

В то же время министр отметил, что масштабное разминирование сирийской Ракки, которая в 2014 году была объявлена столицей ИГ (запрещена в РФ), так и не началось.

«Два года город ждет оценочной миссии противоминного центра. Оценочная миссия никак не приедет, надеемся, что она когда-нибудь там появится и оценит, что там фактически ежемесячно погибает от этих мин более 50 человек — это женщины, мирные люди — и приступит не только к разминированию, но и США выполнят свои обещания восстановить Ракку», — сказал Шойгу по итогам встречи.

Министр также заявил, что США грабят нефтяные месторождения в Сирии.

«С одной стороны, месторождения нефти, [территория], на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда», — сказал Шойгу.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация на Украине. 7 февраля Италию посетил с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

Рим занимает более мягкую позицию, в отличие от остальных стран Евросоюза, касательно темы антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма в результате референдума. Италия, испытывающая серьезные проблемы с экономикой, понесла наибольшие потери от введения ограничительных мер в адрес РФ.

Отношения Москвы и Запада значительно ухудшились в 2014 году, когда по итогам референдума к России был присоединен Крым. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели санкции против РФ. Вскоре после этого на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Ответственность за происходящее в регионе Запад также возложил на Москву, которая отвергает эти обвинения.

В ходе пресс-конференции глава МИД Италии заявил, что полное выполнение минских соглашений позволит возобновить сотрудничество ЕС и РФ и снять санкции.

«Мы согласились, что минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество РФ и ЕС и снять санкции», — сказал Ди Майо, подчеркнув, что Рим и Москва могут сотрудничать по достаточно широкому кругу возможностей.

«Мы позитивно оцениваем шаги украинского правительства [по урегулированию] и призвали российскую сторону ответить соответствующими шагами на сигналы к открытости [Киева]», — добавил Луиджи Ди Майо.