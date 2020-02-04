«Момент истины»: когда Лукашенко встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», передает БелТА.

«Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — заявил белорусский глава.

В Кремле подтвердили, что встреча, действительно, готовится и запланирована она на 7 февраля.

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«Собственно этому предшествовали контакты на рабочем уровне, они продолжаются. Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу [7 февраля]», — прокомментировал данную информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в России.

До этого Путин и Лукашенко встречались 20 декабря на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи. Москва и Минск до сих пор не могут согласовать несколько важных вопросов. Во-первых, нет ясности по поводу дорожных карт интеграции в рамках Союзного государства. Во-вторых, не было заключено российско-белорусское соглашение об условиях транзита нефти на 2020 год. Россия еще 3 января приостановила снабжение соседа этим видом топлива, а 20 января СМИ сообщили о прекращении диалога по этому вопросу.

1 февраля в Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео — он встретился с Лукашенко и заявил, что

Вашингтон готов обеспечить на 100% потребность Белоруссии в нефти. По его словам, США хотят помочь Минску «создать свое суверенное государство». В Кремле заявили, что комментировать сношения «третьих государств с нашими партнерами» не хотят и говорить о «сверхблизком сближении» США и Белоруссии «вряд ли можно».

Незадолго до этого Лукашенко выразил готовность приобретать нефть не у России, а где угодно по мировым ценам. Тогда же Литва сообщила о возможности доставить в Белоруссию порядка 80 тыс. т норвежской нефти. Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия «сильно завышает» цены на свое топливо. В то же время министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ повысило тариф для транзита российской нефти на 6,6%.

Лукашенко до сих пор пользуется симпатией россиян. Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, именно белорусский лидер — самый популярный зарубежный политик среди россиян.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ. Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик.

«Есть мнение <...> что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века», — добавил он, назвав эту точку зрения «маргинальной».

В начале декабря 2019 года Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства. Вопрос присоединения Белоруссии «даже к братской России» не обсуждается, подчеркнул он.

«Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред», — добавил Лукашенко. По его словам, Москва и Минск не ведут диалога по политическим вопросам, обсуждая углубление интеграции. Кроме того, не планируется и создание единого парламента для двух стран, подчеркнул белорусский глава.

В середине сентября СМИ обнародовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Он предусматривает единые Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможни и энергетики двух стран, предоставление взаимного доступа к системе госзакупок, а также создание унифицированной системы учета собственности.

24 декабря Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы. Он также призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — пояснил Лукашенко. Он также пригрозил, что белорусы «могут окончательно обидеться» на Россию за «такое отношение».

В Кремле не согласились со словами президента соседнего государства о «раздорожье».

«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Минск все еще не согласовали ряд вопросов, но это не говорит о кризисной ситуации.

Александр Лукашенко занимает пост главы республики с 1994 года, он пришел к власти спустя три года после распада СССР. За прошедшие 25 лет он переизбирался четыре раза.