Изменение Конституции: россияне оценили предложение президента

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно опросу ВЦИОМ, предложенные изменения поддержали почти 80% россиян, пишет принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

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Так, 79% положительно ответили на вопрос, являются ли для них важными возможные изменения Конституции. Отрицательный ответ дали 16% респондентов, а 5% не смогли определится с выбором.

Наибольшую популярность среди респондентов приобрели социальные инициативы президента. Так, 91% россиян поддерживает закрепление в основном законе России положения о регулярной индексации пенсий и других социальных выплат, негативно к этому относится лишь 1% опрошенных.

Кроме того, 90% россиян одобрили предложение о фиксации МРОТ на уровне прожиточного минимума, против высказались 5%.

Инициативу главы государства по ужесточению правил для кандидатов в президенты — увеличение ценза оседлости с 10 до 25 лет — поддержали 87% опрошенных, отрицательно к предложению относятся 5%. Исключение оговорки «подряд» из положения о сроках президентства одобрили 66% россиян, против выступили 15% опрошенных.

При этом введение запрета на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей кабмина, судей и госслужащих одобрили 68% россиян, против высказались 14%.

81% респондентов поддерживает расширение функций Конституционного суда — проверку законопроектов на соответствие Основному закону по запросу президенту — отрицательно инициативу оценили 4% россиян.

Предложение Путина по расширению полномочий парламента в целом получили равную оценку. Так, изменения функций Совфеда поддержали 62% россиян, а Госдумы — 61%. Против усиления роли парламента выступили 10% опрошенных.

Право главы государства назначать руководителей силовых ведомств и прокуроров после консультаций с Советом Федерации поддерживают 66% респондентов, а негативно относятся 12% россиян. Также 63% опрошенных одобрили предложение по приоритету Конституции над международными соглашениями, а против выступили лишь 14%.

Согласно данным опроса, в целом, предложения Путина считают важными большинство респондентов во всех возрастных группах. В трех из них зафиксирован максимальный уровень поддержки — 81%. Речь идет о людях 35-44 лет, 45-59 лет и старше 60 лет. В возрастной группе 25-34 года одобрили предложенные изменения Конституции 79% респондентов, а в категории 18-24 года — 61% опрошенных.

Впрочем, в последней группе наиболее высокий показатель тех, кто не уверен в важности изменений, — 35%.

Президент перечислил возможные изменения Основного закона страны в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Впоследствии для подготовки поправок к Конституции были сформирована рабочая группа из различных представителей общества, а соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы.

В настоящее время документ прошел первое чтение, профильные комитеты нижней палаты парламента занимаются дальнейшей подготовкой законопроекта. Второе чтение в Госдуме может состоятся в первой половине февраля, но пока точная дата неизвестна.

При этом предложенные президентом поправки к Конституции вступят в силу только после общероссийского голосования. Как говорил Путин, от его итогов зависит подписание соответствующего законопроекта.

«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — отмечал президент.

Для принятия предлагаемых изменений достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей, подчеркивал Путин, но обычной процедуры в данном случае недостаточно.

Официальные сроки проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции пока неизвестны. По данным СМИ, наиболее вероятно оно пройдет в апреле, в начале или конце месяца. Однако в рабочей группе эту информацию не подтверждают, настаивая, что какие-либо конкретные сроки пока что отсутствуют.